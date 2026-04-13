Guardiola'dan ilginç açıklama; 'Güneş...'

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇ...

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının sezon sonuna doğru performansını artırmasının nedenine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti.İspanyol teknik adam, bu durumu alışılmışın dışında bir şekilde "güneşe" bağladı.Guardiola, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "." ifadelerini kullandı.Deneyimli çalıştırıcı sözlerini, "" diyerek sürdürdü.Guardiola'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, deneyimli teknik adamın esprili yaklaşımı dikkat çekti.İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanlı lider Arsenal'in 6 puan gerisinde yer alıyor.19 Nisan Pazar günü Manchester City, Arsenal'i ağırlayacak. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin kazanması halinde puan farkı 3'e düşecek.