13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Guardiola'dan ilginç açıklama; "Güneş..."

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımı ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı.

13 Nisan 2026 13:04
Haber: Sporx.com
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, takımının sezon sonuna doğru performansını artırmasının nedenine ilişkin yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

İspanyol teknik adam, bu durumu alışılmışın dışında bir şekilde "güneşe" bağladı.

Guardiola, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güneş... Hayır, şaka yapmıyorum. Manchester'da hiç güneş olmuyor." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı sözlerini, "Kasım ayında güneş olsaydı, Ocak ayında Premier Lig şampiyonu olurduk. Gerçekten, sebebi güneş." diyerek sürdürdü.

Guardiola'nın bu sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, deneyimli teknik adamın esprili yaklaşımı dikkat çekti.

PUAN DURUMU VE GELECEK MAÇ...

İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, 70 puanlı lider Arsenal'in 6 puan gerisinde yer alıyor.

19 Nisan Pazar günü Manchester City, Arsenal'i ağırlayacak. Pep Guardiola'nın öğrencilerinin kazanması halinde puan farkı 3'e düşecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
