Ünlü oyuncu Barış Arduç'tan jiu-jitsuda altın madalya

Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı. Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.
Altın madalyası ile poz veren Arduç, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncudan altın madalya
BİLGİ NOTU:
IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), dünya genelinde Brezilya jiu-jitsu turnuvalarını düzenleyen en prestijli organizasyonlardan biridir. Brezilya jiu-jitsu ise rakibi yere alarak kontrol etmeye ve pes ettirmeye dayalı, teknik odaklı bir yakın dövüş sporudur ve müsabakalar farklı kilo ile kemer kategorilerinde yapılır.