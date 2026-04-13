Ünlü oyuncu Barış Arduç'tan jiu-jitsuda altın madalya

Barış Arduç, Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'ta 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanarak zirveye çıktı. pic.twitter.com/zJGsTh6oTl



— dizicibaĞyan (@DiziciBagyan) April 12, 2026

Ünlü oyuncu Barış Arduç, Milano'da düzenlenen uluslararası jiu-jitsu turnuvasına katıldı ve rakiplerini geride bırakarak altın madalya kazandı. O görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Arduç, 85 kilo hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazandı. Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna taktı.Altın madalyası ile poz veren Arduç, fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.BİLGİ NOTU:

IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), dünya genelinde Brezilya jiu-jitsu turnuvalarını düzenleyen en prestijli organizasyonlardan biridir. Brezilya jiu-jitsu ise rakibi yere alarak kontrol etmeye ve pes ettirmeye dayalı, teknik odaklı bir yakın dövüş sporudur ve müsabakalar farklı kilo ile kemer kategorilerinde yapılır.



