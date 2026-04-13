Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transferi için izin isteyecek

Yeni sezonda transferde önceliğini forvete veren Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden çubuklu formayı giydirmek istiyor.
Takıma en az iki golcü kazandırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, forma giydiği 1 senede güzel anılar bırakan Kosovalı yıldızı getirmek istiyor.
Ara transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, kulübü Mallorca'nın transfere izin vermemesi nedeniyle işin maddi boyutuna geçememişti.
İspanyol ekibi kümede kalma mücadelesi verdiği için Muriqi'yi veto etmişti.
KOLAYLIK BEKLİYOR
Mallorca'nın küme düşmesi durumunda Muriqi ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.
İspanyol ekibi ligde tutunmayı başarırsa hemen bonservis pazarlıkları başlayacak.
Yeniden Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giymek isteyen Muriqi de kulübünden ayrılık için kolaylık talep edecek.
Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun yanına bir golcü daha alarak forvet transferini noktalamaya çalışacak.
MBAPPE'NİN İZİNDE
La Liga'da tutunma mücadelesi veren Mallorca'nın en önemli silahı olan Vedat Muriqi bu sezon adeta İspanya'yı salladı. 29 maçta attığı 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan 31 yaşındaki futbolcu, 23 gollü Real Madrid'in dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi takip ediyor.
