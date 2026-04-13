13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye transferi için izin isteyecek

Ara transfer döneminde Vedat Muriqi konusunda kulübü Mallorca'ya takılan Fenerbahçe yönetimi, haziran ayında yeniden kapıyı çalarak tecrübeli oyuncuyu renklerine katmaya çalışacak.

13 Nisan 2026 10:06 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 10:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Yeni sezonda transferde önceliğini forvete veren Fenerbahçe, eski yıldızı Vedat Muriqi'ye yeniden çubuklu formayı giydirmek istiyor.

Takıma en az iki golcü kazandırmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, forma giydiği 1 senede güzel anılar bırakan Kosovalı yıldızı getirmek istiyor.

Ara transfer döneminde 31 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, kulübü Mallorca'nın transfere izin vermemesi nedeniyle işin maddi boyutuna geçememişti.

İspanyol ekibi kümede kalma mücadelesi verdiği için Muriqi'yi veto etmişti.

KOLAYLIK BEKLİYOR

Mallorca'nın küme düşmesi durumunda Muriqi ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol ekibi ligde tutunmayı başarırsa hemen bonservis pazarlıkları başlayacak.

Yeniden Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giymek isteyen Muriqi de kulübünden ayrılık için kolaylık talep edecek.

Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncunun yanına bir golcü daha alarak forvet transferini noktalamaya çalışacak.

MBAPPE'NİN İZİNDE

La Liga'da tutunma mücadelesi veren Mallorca'nın en önemli silahı olan Vedat Muriqi bu sezon adeta İspanya'yı salladı. 29 maçta attığı 19 golle krallık yarışında ikinci sırada bulunan 31 yaşındaki futbolcu, 23 gollü Real Madrid'in dünya yıldızı Kylian Mbappe'yi takip ediyor.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
