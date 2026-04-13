Karşıyaka'ya potada bir iyi bir kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı aralıksız toplam 54 yıllık tarihindeki en zorlu sezonları geçiren Karşıyaka kümede kalma savaşında son 4 haftaya nefes nefese girdi.



Karşıyaka'nın en yakın rakibi sonuncu Büyükçekmece'yi evinde yenerek 6 galibiyete ulaşıp umutlandığı haftada rakiplerinden bir iyi bir kötü haber geldi. Alt sıralardaki ekiplerden Aliağa Petkimspor deplasmanda ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 90-84 yenerek Kaf-Kaf'ın 2 galibiyet önünde 8 galibiyete ulaştı.



Önceki hafta EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi yenerek sürpriz yapan Bursaspor ise Türk Telekom'a son salise basketiyle 94-92 mağlup oldu.



Karşıyaka bu sonuçla 7 galibiyette kalan Bursaspor'la arasındaki farkı 1 galibiyete indirdi. 4 galibiyette kalan Büyükçekmece büyük oranda havlu atarken, Bursaspor rakibiyle iki hafta sonra evinde oynama avantajına sahip olacak. Karşıyaka ise Bursaspor'u ağırlayacağı son haftaya kadar farkı eritmeye veya en azından aradaki 1 galibiyet farkı korumaya çalışacak. Kalan haftalarda Karşıyaka sırasıyla Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Bursa ekibi Mersin Spor (D), Büyükçekmece, Erokspor (D) ve Karşıyaka'yla (D) karşılaşacak. Dünkü galibiyetle avantajlı duruma gelen Petkimspor ise sezonu Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş (D) maçlarıyla bitirecek. 9'ar galibiyete sahio Manisa ve Mersin ise daha rahat durumda.



