13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Karşıyaka'ya potada bir iyi bir kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde küme düşme hattında yer alan Karşıyaka, rakiplerinden bir iyi ve bir kötü haber aldı. İşte ayrıntılar...

13 Nisan 2026 12:23
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 52 yılı aralıksız toplam 54 yıllık tarihindeki en zorlu sezonları geçiren Karşıyaka kümede kalma savaşında son 4 haftaya nefes nefese girdi.

Karşıyaka'nın en yakın rakibi sonuncu Büyükçekmece'yi evinde yenerek 6 galibiyete ulaşıp umutlandığı haftada rakiplerinden bir iyi bir kötü haber geldi. Alt sıralardaki ekiplerden Aliağa Petkimspor deplasmanda ligin flaş takımlarından Trabzonspor'u 90-84 yenerek Kaf-Kaf'ın 2 galibiyet önünde 8 galibiyete ulaştı.

Önceki hafta EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe'yi yenerek sürpriz yapan Bursaspor ise Türk Telekom'a son salise basketiyle 94-92 mağlup oldu.

Karşıyaka bu sonuçla 7 galibiyette kalan Bursaspor'la arasındaki farkı 1 galibiyete indirdi. 4 galibiyette kalan Büyükçekmece büyük oranda havlu atarken, Bursaspor rakibiyle iki hafta sonra evinde oynama avantajına sahip olacak. Karşıyaka ise Bursaspor'u ağırlayacağı son haftaya kadar farkı eritmeye veya en azından aradaki 1 galibiyet farkı korumaya çalışacak. Kalan haftalarda Karşıyaka sırasıyla Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve Bursaspor'la oynayacak. Bursa ekibi Mersin Spor (D), Büyükçekmece, Erokspor (D) ve Karşıyaka'yla (D) karşılaşacak. Dünkü galibiyetle avantajlı duruma gelen Petkimspor ise sezonu Manisa Basket, Beşiktaş (D), Bahçeşehir Koleji ve Tofaş (D) maçlarıyla bitirecek. 9'ar galibiyete sahio Manisa ve Mersin ise daha rahat durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
