13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Manisa Basket'i rahatlatan galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattının hemen üzerinde yer alan Manisa Basket, TOFAŞ galibiyetiyle rahatladı.

calendar 13 Nisan 2026 12:13
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde TOFAŞ'ı 100-96 mağlup eden Glint Manisa Basket, ligin bitimine 4 hafta kala rahatladı.

Manisa ekibi kritik sonuçla 26 maçta 9 galibiyete ulaştı.

Düşme hattına 3 galibiyet fark atan Manisa Basket'te antrenör Serhan Kavut, "Galibiyetten dolayı mutluyuz, bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Ancak açık konuşmak gerekirse, son haftalarda özellikle iç sahada çok fazla sayı yiyoruz ve bu bizim alışık olduğumuz bir durum değil. Savunmada ciddi hatalarımız var ve kalan haftalarda bunları düzeltmeye çalışacağız. Buna rağmen oyuncularımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olmalarına rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyduklarını dile getiren Serhan Kavut, "Şunu da belirtmek isterim; oyuncularım daha fazla desteği hak ediyor. Biz Manisa'yı temsil ediyoruz ve sahada bu şehir için mücadele ediyoruz. Herkes farklı takımları tutabilir ama Manisa sahadaysa, kendi taraftarımızın desteğini arkamızda hissetmek isteriz. Önümüzde Aliağa Petkim deplasmanı ve ardından Fenerbahçe maçı var. Ligin en düşük bütçeli takımlarından biri olmamıza rağmen sahada büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Manisa halkı tribünleri doldurduğunda ne kadar tehlikeli bir takım olduğumuzu gösterebiliriz" diye konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
