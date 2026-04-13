Galatasaray'da Osimhen'siz yine puan kaybı!

Galatasaray'da sakat olan Victor Osimhen çok aranıyor.
Daha önce Nijeryalı yıldızın olmadığı Süper Kupa final maçında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olup hüsranı yaşayan Okan Buruk'un takımı ligde de Antep'le 1-1 berabere kalmış, Konya'ya 2-0 yenilmişti.
Son olarak yine Osimhen'in yokluğunda Trabzon'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, bu hafta da Kocaelispor'la yenişemedi.
Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada Osimhen'in Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Galatasaray forması altında bu sezon 29 maçta süre bulan Victor Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.
