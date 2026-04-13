13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Alperen Şengün'ün istikrarı, NBA'de üst üste All-Star ve play-off getirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, ikinci kez All-Star seçilerek ilke imza attığı sezonda play-off yolunda takımına liderlik eden oyunculardan biri oldu.

calendar 13 Nisan 2026 11:28 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'de 82 maçlık normal sezon geride kalırken takımının Batı Konferansı'nda 5. sırayı almasında önemli pay sahibi olan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez play-off'larda mücadele etme şansı elde etti.

Ligde 5. yılını geçiren 23 yaşındaki milli basketbolcu, All-Star seçildiği 2025-2026 normal sezonunda ortaya koyduğu performansıyla da takımının art arda iki sezon 50 galibiyet barajını aşmasına yardım etti.

- NBA kariyerinin en iyi asist ve blok ortalaması

Alperen Şengün, normal sezonda maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt, 6,2 asist, 1,2 top çalma, 1,1 blok üretti.

Geçen yıl normal sezonu "double-double" ortalamasıyla bitiren milli oyuncu, bu sezon NBA kariyerindeki en iyi asist ve blok ortalamasını yakaladı.

Maç başına 33,3 dakika ortalamayla süre alan Alperen, yüzde 51.9 şut isabetiyle oynadı.

Ekim ayındaki Oklahoma City Thunder ve şubat ayındaki Indiana Pacers maçlarında 39 sayıyla Alperen'in bu sezon en çok skor ürettiği maçlar oldu.

Alperen Şengün'ün 5 sezondaki normal sezon ortalamaları şöyle:

Sezon   Maç Süre Sayı Ribaunt Asist Top Çalma Blok
2021-22 72, 20,7, 9,6, 5,5, 2,6, 0,8, 0,9
2022-23 75, 28,9, 14,8, 9, 3,9, 0,9, 0,9
2023-24 63, 32,5, 21,1, 9,3, 5, 1,2, 0,7
2024-25 76, 31,5, 19,1, 10,3, 4,9, 1,1, 0,8
2025-26 72, 33,3, 20,4, 8,9, 6,2 1,2, 1,1

- Kariyerinde ikinci kez play-off'larda

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla kariyerinde ikinci kez play-off'larda mücadele edecek.

Sezonu 52 galibiyet ve 30 mağlubiyetle bitiren Rockets, Batı Konferansı'nda beşinci sırayı alarak play-off oynama hakkı kazandı.

Rockets, ilk turda konferansı 4. sırada tamamlayan Los Angeles Lakers ile karşılaşacak. Eşleşmede saha avantajı Lakers'ta olacak.

Milli basketbolcu, geçen sezon ilk turda Golden State Warriors'a 4-3 kaybettikleri seride 20,9 sayı, 11,9 ribaunt, 5,3 asist, 1,9 top çalma ortalamalarıyla oynamıştı.

- Bu sezon 4 kez "triple-double" yaptı

Alperen Şengün, bu sezon 4 kez "triple-double", 34 kez "double-double" performansı sergiledi.

Milli oyuncu, aralık ayında Denver Nuggets karşısında 33 sayı, 10 ribaunt, 10 asist, şubat ayında Oklahoma City Thunder karşısında 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, Sacramento Kings karşısında 26 sayı, 13 ribaunt, 11 asist ve mart ayında da Chicago Bulls karşısında 33 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle oynadı.

Bu sezon 10 maçta 30 sayı barajını aşan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde "triple-double" yaptığı maç sayısını da 12'ye çıkardı.

- İkinci kez All-Star seçildi

İstikrarlı performansını bu sezona da taşıyan Alperen Şengün, üst üste ikinci kez All-Star seçilen ilk Türk olarak tarihe geçti.

All-Star organizasyonun değişen formatında Dünya Karması ile iki maça çıkan milli basketbolcu, 3 dakika süre aldığı USA Stars karşısındaki ilk maçta 4 ribaunt, 2 asist, 6 dakika süre aldığı USA Stripes karşısında ise 1 sayı, 1 ribaunt, 2 asist üretti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
