Napoli, Parma deplasmanında puanları paylaştı!

İtalya Serie A'nın 32. hafta maçında Napoli, Parma'ya konuk oldu.



Ennio Tardini Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



Parma, mücadelenin 1. dakikasında Espeto ile öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Napoli'ye beraberliği getiren golü ise 60. dakikada Scott McTominay kaydetti.



Antonio Conte'nin ekibi Napoli Serie A'da yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Carlos Cuesta yönetimindeki Parma'nın ise ligde galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Napoli, puanını 66'ya yükseltti. Parma ise puanını 36 yaptı.



İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Napoli, Lazio'yu ağırlayacak. Parma, Udinese deplasmanına gidecek.