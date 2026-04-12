12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-011'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
0-012'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-012'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-012'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-08'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-064'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-141'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-045'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-053'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

1. Lig'in lideri Erzurumspor FK, Süper Lig için gün sayıyor

Erzurum FK, Serkan Özbalta yönetiminde 1. Lig lideri olarak, 13 Nisan Pazartesi günü Boluspor karşısında galip gelmesi ve Esenler Erokspor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e yükselme şansı elde edecek.

12 Nisan 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trendyol 1. Lig'de sergilediği istikrarlı performansla normal sezonun bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, Süper Lig yolunda dev adımlarla ilerliyor.

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 35. haftaya 75 puanla lider giren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig hasretini bitirmeye çok yaklaştı.

Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselen ancak bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşen takım, 5 yıldır hasretini çektiği lige 3. kez çıkmaya çalışıyor.

Ligin 34. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılan Erzurumspor FK, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler ile puan farkını 4'e yükseltti.

Takipçilerinin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Erzurum temsilcisi, üst lige çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

13 Nisan Pazartesi günü Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta Erzurumspor FK, 13 Nisan Pazar günü Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Zirveyi ilgilendiren maçların 13 Nisan Pazartesi günü yapılacağı ligde Boluspor'u konuk edecek Erzurum temsilcisi, bu mücadeleyi kazanıp takipçilerinden Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig biletini alacak.

Erzurumspor FK, 13 Nisan Pazartesi günüki maçlar öncesi 75 puanla zirvede yer alırken Amed Sportif Faaliyetler 71 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde mavi-beyazlı ekip, son 3 haftada ise Sipay Bodrum FK (D), Özbeyli Bandırmaspor ve Arca Çorum FK (D) ile karşılaşacak.

İç saha ve deplasmanda en yakın takipçilerini mağlup etti

Süper Lig'den düştüğü 11 Mayıs 2021 tarihinden bu yana tekrar lige yükselmek için çabalayan Erzurumspor FK, bu sürede uzun bir dönem transfer yasaklarıyla uğraştı.

İstediği takviyeleri yapamayıp elindeki kadroyla uzun süre mücadele eden mavi-beyazlı ekip, yasağın kalkmasıyla 2025-2026 sezonu öncesinde 7 yerli, 4 yabancı olmak üzere 11 yeni futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Geçen aralık ayının sonlarında başlayan seriyle üst üste 12 maç kazanan ve bu serisi Eminevim Ümraniyespor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle (3-1) sona eren takım, 12 müsabakalık periyotta rakip fileleri 38 kez havalandırıp kalesinde sadece 3 gol gördü.

İç sahada Kazım Karabekir Stadı'nı adeta bir "kale"ye çeviren Erzurum temsilcisi, son maçlarında taraftarının da desteğiyle ligin bitimine az bir süre kala kritik puanlar topladı. Özellikle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 ve Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden mavi-beyazlı ekip, aldığı bu galibiyetlerle sahasındaki gücünü perçinledi.

Sadece Erzurum'da değil, dış sahada da rakiplerine şans tanımayan ekip, ligin 32. haftasında yine şampiyonluk mücadelesi veren takipçilerinden Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Süper Lig yolunda kritik virajı dönmeyi başardı.

Son olarak 34. hafta mücadelesinde konuk olduğu İstanbulspor'u Sylla'nın son dakikalarda bulduğu golle 1-0 geçmeyi başaran Erzurumspor FK, en yakın takipçilerinin puan kaybı yaşadığı haftada liderliğini sağlamlaştırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
