Barış Alper'den 2. dalyaya tam konsantrasyon!

Victor Osimhen'in sakatlığında Galataaray'ın kurtarıcısı olan Barış Alper Yılmaz, kaptan olarak çıktığı Göztepe deplasmanında attığı gol ve mücadelesiyle pazubandın hakkını vermişti. Sağ alt adalesindeki ağrılara rağmen iğneyle oynayarak fedakârlık yapan milli oyuncu, Kocaelispor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı 200. kez giyecek.



Teknik direktör Okan Buruk, bu akşam formsuz Mauro İcardi'yi yine kulübede tutup Barış Alper'i en önde oynatmayı planlıyor. İkinci kez dalya demeye hazırlanan 25 yaşındaki oyuncu da hocasının güveneni boşa çıkarmamaya kararlı. Zirve yarışında kritik önemi olan mücadelede yine golleriyle sahne almayı hedefleyen yıldız oyuncunun, bu müsabakaya tam konsantrasyonla hazırlandığı öğrenildi.



DEVLERİN LİSTESİNDE!



199 maçta 36 gol-31 asistlik performans sergileyen Barış, Avrupa'daki kulüplerin transfer listesine girdi. Bu sezon yaptığı 13 asistle kariyer rekoru kıran futbolcu, ayrıca 11 gol kaydetti. Barış, 4 kez daha ağları havalandırırsa bir sezonda attığı gol sayısında da en iyi performansına ulaşacak.



