Semih Güler: 'Acilen toparlanmalıyız'

Kayserispor'un savunma oyuncusu Semih Güler, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.



Güler, "Maça dair konuşacak bir şey yok. İçeride 4 tane yersen, bu ister Fenerbahçe ister Galatasaray olsun, açıklaması yok. İçeride oynuyoruz, 20 bin kişi arkamızda. Bu durumdayken bu kadar basit maç kaybetmek yakışmıyor. Taraftarlarımızdan özür dileyeceğiz ama biliyorum, kabul etmeyecekler. Bunun özrü yok ama özür diliyorum. Önümüzdeki çok önemli 5 maç var. Önümüzdeki 3 maçtan 9 puan almamız lazım. Her hafta onlar kaybetsin, onlar kaybetsin diyoruz, iyi güzel ama biz de kazanmalıyız. Acilen toparlanmamız lazım. Toparlanacağız da... İnşallah önümüzde Gaziantep maçı var, çok önemli, 3 puan alıp ateş hattından çıkmak istiyoruz." dedi.



Semih Güler, "Kızım Defne için çok güzel bir pankart açtılar. Keşke taraftarlarımıza puan hediye edebilseydik." diye konuştu.



Sarı-kırmızılılardan Jadel Katongo ise "Yediğimiz ilk gole kadar oyunun içindeydik ama ikinci yarı tamamen domine olduk. Fenerbahçe gibi takımlara karşı konsantrasyonunuz kayboluyor, yorgunluk oluyor. Önemli olan bundan sonra yapacaklarımız. Başaracağımıza inanıyoruz." dedi.



