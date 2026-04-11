Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Nisan 2026

Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 11:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 11:58

Bugün (11 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Nisan maç takvimi

11 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...
Süper Lig

14:30 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

17:00 | Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

20:00 | Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)


1. Lig

13:30 | Sarıyer - Hatayspor (TRT Spor)

16:00 | Pendikspor - Çorum FK (TRT Spor)

19:00 | Bodrum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

İngiltere – Premier Lig

14:30 | Arsenal - Bournemouth (beIN Sports 3)

17:00 | Burnley - Brighton

17:00 | Brentford - Everton (beIN Sports 4)

19:30 | Liverpool - Fulham (beIN Sports 3)

İspanya – La Liga

15:00 | Real Sociedad - Deportivo Alaves

17:15 | Elche - Valencia

19:30 | Barcelona - Espanyol

22:00 | Sevilla - Atletico Madrid

İtalya – Serie A

16:00 | Cagliari - Cremonese

16:00 | Torino - Hellas Verona

19:00 | Milan - Udinese

21:45 | Atalanta - Juventus

Fransa – Ligue 1

20:00 | Auxerre - Nantes

22:05 | Rennes - Angers

Almanya – Bundesliga

16:30 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

16:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

16:30 | RB Leipzig - Mönchengladbach

19:30 | St. Pauli - Bayern Münih

Suudi Arabistan – Pro Lig

19:00 | Al Taawon - Al Kholood

19:00 | Al Najma - Neom SC

19:05 | Al Hazm - Al Fayha

21:00 | Al Akhdoud - Al Nassr

