Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 11:58 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 11:58
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 11 Nisan 2026
Bugün (11 Nisan) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 11 Nisan maç takvimi
11 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 11 Nisan Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
11 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 11 Nisan maç takvimi 11 NISAN GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig14:30 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)17:00 | Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)20:00 | Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig13:30 | Sarıyer - Hatayspor (TRT Spor)16:00 | Pendikspor - Çorum FK (TRT Spor)19:00 | Bodrum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)İngiltere – Premier Lig14:30 | Arsenal - Bournemouth (beIN Sports 3)17:00 | Burnley - Brighton17:00 | Brentford - Everton (beIN Sports 4)19:30 | Liverpool - Fulham (beIN Sports 3)İspanya – La Liga15:00 | Real Sociedad - Deportivo Alaves17:15 | Elche - Valencia19:30 | Barcelona - Espanyol22:00 | Sevilla - Atletico Madridİtalya – Serie A16:00 | Cagliari - Cremonese16:00 | Torino - Hellas Verona19:00 | Milan - Udinese21:45 | Atalanta - JuventusFransa – Ligue 120:00 | Auxerre - Nantes22:05 | Rennes - AngersAlmanya – Bundesliga16:30 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt16:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen16:30 | RB Leipzig - Mönchengladbach19:30 | St. Pauli - Bayern MünihSuudi Arabistan – Pro Lig19:00 | Al Taawon - Al Kholood19:00 | Al Najma - Neom SC19:05 | Al Hazm - Al Fayha21:00 | Al Akhdoud - Al Nassr
