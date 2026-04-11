Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 19:09 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 19:09

Kayserispor Fenerbahçe izle, Kayseri FB maçı canlı linki

Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz bein sports linki | Kayserispor Fenerbahçe maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Kayserispor Fenerbahçe maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izleme detayları

Abone Ol
Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı bein sports yayını! Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.




KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ RADYODA?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇINI CANLI DİNLE

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE


FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK


Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 20 kişilik kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Marco Asensio, Edson Alvarez'in yanı sıra İsmail Yüksek yer almadı.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ İZLE



FENERBAHÇE'DE 8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında. Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

LİGDE 50. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

KAYSERİ'DE 25. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 25. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 43 gol atarken, ev sahibi ekip 25 kez sevindi.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak.

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor. Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Bennasser, Makarov, Mendes, Benes, Cardoso, Chalov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Nene, Talisca, Kerem, Cherif.



 

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de kırmızı kart itirazı! Fenerbahçe Fenerbahçe'de kırmızı kart itirazı!
Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber! Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den kötü haber!
Trabzonspor, Alanya'da yine kazanamadı! Trabzonspor Trabzonspor, Alanya'da yine kazanamadı!
Trabzonspor'un 6 maçlık serisi sona erdi Trabzonspor Trabzonspor'un 6 maçlık serisi sona erdi
Güven Yalçın: 'Beraberliği tuttuk' Corendon Alanyaspor Güven Yalçın: "Beraberliği tuttuk"
Fatih Tekke: 'Üzücü bir maç oldu' Trabzonspor Fatih Tekke: "Üzücü bir maç oldu"
Joao Pereira: 'İyi bir puan oldu' Corendon Alanyaspor Joao Pereira: "İyi bir puan oldu"
Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Fenerbahçe Asensio'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Tedesco: 'Kimse bize hediye vermeyecek' Fenerbahçe Tedesco: "Kimse bize hediye vermeyecek"
Daha fazla göster
1
Kayserispor - Fenerbahçe: 11'ler
2
Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı itirafı!
3
Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül bulundu!
4
Real ve Bayern'e kötü haber: Nico Schlotterbeck imzayı attı
5
Okan Buruk'tan Gabriel Sara için flaş karar
6
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu
7
Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.