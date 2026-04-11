Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 15:42 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 15:42
Lucescu neden öldü? Mircea Lucescu'nun ölüm nedeni
Türkiye'de Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmış, dünya futbolunun yetiştirdiği en büyük teknik direktörlerden biri olan Mircea Lucescu'dan gelen acı haber tüm spor camiasını yasa boğdu! Geçtiğimiz günlerde Romanya'da hastaneye kaldırılan ve sağlık durumu ciddiyetini koruyan 80 yaşındaki efsanevi Rumen teknik adamın yaşam savaşını kaybettiği resmen açıklandı. Ölüm haberinin ardından milyonlarca futbolsever arama motorlarına akın ederek günün o en acı sorusunu sorgulamaya başladı: Lucescu neden öldü? Mircea Lucescu'nun hastalığı neydi, efsane hoca neden hayatını kaybetti? İşte 7 Nisan 2026 tarihinde aramızdan ayrılan "Rumen Tilkisi"nin hastane odasında verdiği o zorlu yaşam mücadelesi ve vefatının ardındaki tüm detaylar...
Türk takımlarına kazandırdığı şampiyonluklar ve UEFA Süper Kupa zaferiyle hafızalara kazınan Lucescu'nun ani gidişi, hem Romanya'yı hem de Türkiye'yi derin bir hüzne boğdu. Peki, 80 yaşındaki efsanenin son günlerinde neler yaşandı?
LUCESCU NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ? (7 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: 80 yaşındaki Mircea Lucescu, kalbindeki ritim bozukluğu ve geçirdiği ağır kalp krizi (infarktüs) sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti!Efsanevi teknik adamın ölümüne giden o kritik süreç şu şekilde gelişti:İlk Rahatsızlık: 26 Mart'ta Romanya Milli Takımı'nın başındayken Türkiye ile oynanan maçın ardından fenalaşan Lucescu, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştı.Kalp Krizi Şoku: Hastanede tedavisi devam eden ve taburcu edilmesi beklenen Lucescu, 3 Nisan 2026 sabahı ağır bir kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen teknik adam yoğun bakıma alındı.Acı Son: Yoğun bakım ünitesinde kalp ritim bozukluğu artan, akciğer damar tıkanıklığı (pulmoner tromboemboli) ve felç belirtileri gösteren Lucescu'nun durumu, son 48 saat içinde çoklu organ hasarına dönüştü ve 7 Nisan 2026'da hayata gözlerini yumdu.Durumun ağırlaşması üzerine oğlu PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, özel uçakla apar topar Romanya'ya gelmiş ancak babasının son anlarına yetişmekte zorlanmıştı.TÜRK FUTBOLUNDA LUCESCU İZLERİ (KİMDİR?)Dünya futbol tarihinin en çok kupa kazanan teknik direktörlerinden biri olan Mircea Lucescu, Türk futbolu için sadece bir antrenör değil, adeta bir devrin mimarıydı:
Galatasaray: Sarı-kırmızılı ekibi 2000 yılında UEFA Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştırdı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı.Beşiktaş: 2002-2003 sezonunda, siyah-beyazlıların 100. yılında unutulmaz bir lig şampiyonluğu kazandırdı.A Milli Takım: 2017-2019 yılları arasında Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırarak gençleştirme operasyonlarına imza attı.Avrupa Efsanesi: Shakhtar Donetsk ile uzun yıllar Ukrayna'yı domine etti ve 2009 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdı.TFF VE KULÜPLERDEN PEŞ PEŞE BAŞSAĞLIĞI MESAJLARILucescu'nun vefatının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Beşiktaş ve UEFA anında taziye mesajları yayınladı. Bükreş Ulusal Arena Stadyumu'nda düzenlenen tarihi cenaze törenine Türkiye'den TFF yetkilileri, eski öğrencisi Gheorghe Hagi ve çok sayıda spor adamı katılarak efsaneye veda etti.
SON HABERLER
