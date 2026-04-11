Trabzonspor'a eski dost yarası

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İlk yarısı 0-0 biten maçta Trabzonspor, 58. dakikada Ozan Tufan'ın golüyle öne geçti.
63. dakikada Chibuike Nwaiwu ve Güven Yalçın arasındaki pozisyon için 2 dakika süren kontrolün ardından VAR uyarısı geldi. Hakem Mehmet Türkmen, incelemenin ardından penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada topun başına geçen Güven Yalçın, penaltıdan ağları havalandırdı ve skora eşitliği getirdi.
FOLCARELLI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Trabzonspor'da Tim Jabol Folcarelli, 71. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
TRABZONSPOR, 6 HAFTA SONRA PUAN KAYBETTİ
Ligde 6 maç aradan sonra puan kaybeden Trabzonspor, puanını 64'e yükseltti ve 1 maç fazlasıyla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.
ALANYASPOR BERABERLİĞE ABONE
Ligde oynadığı son 5 maçta yenilmeyen ve 4'ünde beraberlik alan Alanyaspor, 33 puana yükseldi.
SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTA...
Trabzonspor, gelecek hafta evinde RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Trabzonspor yarı sahasında Savic, rakip savunmanın arkasına sarkan Pina'ya uzun top gönderdi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Pina, rakip ceza sahası sol çaprazından kaleye aşırtma vuruşla gönderdiği top kaleci Victor'da kaldı.
35. dakikada sağ kattan Zubkov'un kullandığı köşe atışında Augusto kafayla vurdu. Altıpas içinde Nwakaeme, önüne düşen topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Victor meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Nwakaeme, Enes Keskin'i geçerek son çizgi üzerinde ortaladı. Kaleci Victor son anda uzanarak topu uzaklaştırdı.
54. dakikada Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Güven Yalçın, sol kanttaki Ruan'ı topla buluşturdu. Rakip ceza sahasına giren Ruan'ın sol çaprazdan kaleye çektiği şutu kaleci Onana rahatlıkla kontrol etti.
57. dakikada sol kanattan Mustafa Eskihellaç ile gelişen atakta boşa kaçan Zubkov topla buluştu. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören noktada çektiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
58. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ kanattan Pina'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ozan Tufan kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1
61. dakikada VAR kontrolü sonrası Mehmet Türkmen Alanyaspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Enes Keskin'in gönderdiği topu kontrol etmek isteyen Güven Yalçın'a Nwaiwu müdahale etmek istedi. Trabzonspor ceza sahasında Nwaiwu'nun topa elle müdahalesi gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen VAR uyarısı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltıda topun başına geçen Güven Yalçın takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mustafa Savranlar, Candaş Erbil
Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 68 İzzet Çelik), Makouta (Dk 68 Maestro), Janvier (Dk. 88 Fatih Aksoy), Ruan, Efecan Karaca (Dk. 68 İbrahim Kaya), Hwang, Güven Yalçın (Dk. 81 Mounie)
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Ozan Tufan (Dk. 77 Umut Nayir), Nwakaeme (Dk. 84 Lovik), Augusto (Dk. 89 Bouchouari)
Goller: Dk. 58 Ozan Tufan (Trabzonspor), Dk. 67 Güven Yalçın (penaltıdan) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 70 Janvier, Dk. 90+4 Ümit Akdağ, Dk. 90+7 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 Folcarelli (Trabzonspor)
