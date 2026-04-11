11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-190'
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Erling Moe'den Fenerbahçe'ye olay sözler!

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

11 Nisan 2026 22:43 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 23:23
Sporx.com
Erling Moe'den Fenerbahçe'ye olay sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Moe, "Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik." dedi.

Erling Moe, "Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti. 

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

İstifa sorusuna Moe, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Sezon bitince beni yargılayın. Biz ligde kalacağız." cevabını verdi.

TEDESCO'YA CEVAP: "SAYGISIZCA"

Tedesco'nun "Bu tarz 'küçük rakipler' bazen kalenin önüne otobüs çekebiliyor." sözleri üzerine Moe, "Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir. Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz." cevabını verdi.

"F.BAHÇE SÖYLEDİKLERİ KADAR BÜYÜKSE..."

Norveçli teknik adam, "Görelim, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi! Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz." sözleriyle konuşmasın noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.