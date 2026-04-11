Erling Moe'den Fenerbahçe'ye olay sözler!

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Moe, "Maç öncesi planladığımız şeyler ilk yarıda tuttu. İyi geçişler yakaladık ama değerlendiremedik. İlk yarı sonunda gol yedik, ardından ikinci yarıda iki hızlı gol yiyince varlık gösteremedik." dedi.



Erling Moe, "Fenerbahçe maçı hak etti. Bizim için bundan sonrası daha zor olacak. Savaşacağız. Kaybettiğimiz her maç bizi daha da aşağı çekiyor ama savaşmaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.



"İSTİFA ETMEYECEĞİM"



İstifa sorusuna Moe, "Hayır, istifa etmeyeceğim. Sezon bitince beni yargılayın. Biz ligde kalacağız." cevabını verdi.



TEDESCO'YA CEVAP: "SAYGISIZCA"



Tedesco'nun "Bu tarz 'küçük rakipler' bazen kalenin önüne otobüs çekebiliyor." sözleri üzerine Moe, "Tedesco, Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil, Kayseri küçük bir şehir değil. Gururlu bir şehir. Sadece tabelaya bakarak böyle konuşmak Fenerbahçe teknik direktörüne yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz." cevabını verdi.



"F.BAHÇE SÖYLEDİKLERİ KADAR BÜYÜKSE..."



Norveçli teknik adam, "Görelim, Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük kulüpse senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi! Onlar Fenerbahçe ile ilgilensin, biz Kayserispor ile ilgileniriz." sözleriyle konuşmasın noktaladı.



