11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-058'
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-223'
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-1DA
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-037'
11 Nisan
Rennes-Angers
1-018'
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-039'
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
1-022'
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Bodrum'da ses yok; yenilmezlik serileri devam etti!

Bodrumspor ile Bandırmaspor'un randevusu golsüz sona erdi; iki takımın yenilmezlik serileri devam etti.

11 Nisan 2026 21:06
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sipay Bodrumspor ile Özbeyli Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran ancak son 2 maçında 4 puan bırakan Bodrumspor, 62 puanla 5. sırada yer aldı.

Son 9 maçında yenilmeyen ve bu serideki 5. beraberliğini alan Bandırmaspor ise 53 puana yükseldi ancak ilk 7'den düştü.

Bodrumspor, gelecek hafta lider Erzurumspor'u konuk edecek. Bandırmaspor ise ikinci sıradaki Amed Sportif'i ağırlayacak.

Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Alpaslan Şen, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Samet Özkul

Sipay Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, İsmail Tarım, Ali Aytemur, Berşan Yavuzay, Mustafa Erdilman (Dk. 62 Yusuf Sertkaya), Ahmet Aslan (Dk. 90+1 Alper Potuk), Ege Bilsel (Dk. 82 Omar Imeri), Brazao, Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 82 Gökdeniz Bayrakdar)

Özbeyli Bandırmaspor: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Hikmet Çiftçi, Atınç Nukan, Enes Aydın (Dk. 89 Mücahit Albayrak), Mulumba, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Enes Çinemre), Mamadou Fall, Badji (Dk. 62 Emirhan Acar), Muhammed Gümüşkaya, Amaral (Dk. 78 Oğuz Ceylan)

Sarı kartlar: Dk. 51 Atınç Nukan (Özbeyli Bandırmaspor), Dk. 90 Diogo Sousa (Sipay Bodrum FK)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
