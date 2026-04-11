Bayern Münih, 44 yıllık rekoru kırdı!

Almanya 1. Bundesliga'nın 29. haftasında St. Pauli ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Millerntor'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 5-0'lık skorla kazandı.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 55. dakikada Michael Olise, 66. dakikada Nicolas Jackson ve 89. dakikada Raphael Guerreiro attı.



44 YILLIK REKORU KIRDILAR



Ligde 105 gole ulaşan Bayern Münih, yine kendisine ait 44 yıllık rekoru 5 hafta kala kırarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan takım oldu.



FARK 12'YE ÇIKTI



Bu sonuçla birlikte puanını 76'ya çıkartan Bayenr Münih, takipçisi Dortmund ile arasındaki farkı 12'ye yükseltti.



St. Pauli ise 25 puanla küme düşme hattında kaldı.



ŞAMPİYONLUK HESAPLARI



Bayern Münih, gelecek hafta Stuttgart'ı yener, Dortmund ise Hoffenheim'a puan kaybederse Bundesliga'da şampiyonluğunu ilan edecek.



St. Pauli ise bir üst sırasında yer alan Köln ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.



