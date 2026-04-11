Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu

Galatasaray, İlkay Gündoğan için yeni bir plan yapıyor...
Aslan, sezon başında Manchester City ile yolları ayıran İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı. 35 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşme imzalarken şu ana kadar 32 maçta süre aldı.
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, İlkay Gündoğan'ı sözleşmesini tamamlamasının ardından teknik ekibe dahil etmeyi planlıyor. Bu doğrultuda deneyimli orta saha 2027/2028 sezonunda sarı-kırmızılıların teknik kadrosuna antrenör olarak yer alabilir.
BU SEZON İLKAY
İlkay Gündoğan bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
