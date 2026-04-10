10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-271'
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
0-04'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
3-171'
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
1-032'

Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı itirafı!

Juventus ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan Luciano Spalletti, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendikleri maçla ilgili bir itirafta bulundu.

calendar 10 Nisan 2026 20:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus ile 2028 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayan Luciano Spalletti, yeni sözleşmesinin ardından duygularını aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a elendikleri maçla ilgili bir itirafta bulunan İtalyan teknik adam, elenmelerinin ardından taraftarlarının takımı alkışlamasının Juventus teknik direktörü olarak yaşadığı en yoğun an olduğunu söyledi.

Spalletti, "Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimizde yaşadığımız büyük acı beni derinden etkiledi. Mağlubiyetin ardından taraftarlarımızın bizi alkışladığını ve etrafımızda kenetlenmek istediğini görmek benim için en etkileyici andı: Hepimiz aynı annenin çocuklar gibi hissettik. Çok güzeldi." diye konuştu.

Juventus ile yeni sözleşme imzalamasının kulüple ortak bir karar olduğunu ve tüm tarafların yeni sözleşme sürecine dahil olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Önemli bir sorumluluğumuz var. Burada, ilgili herkes için daha iyi koşullar sağlamak amacıyla fedakarlık yapma ve çalışma isteği görebilirsiniz." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçında Galatasaray, sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etti. İtalya'daki maçta 90 dakikayı Juventus, 3-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti. Galatasaray, uzatmalarda 2 gol buldu ve 5-2'nin rövanşında 3-2 ile Juventus'u saf dışı bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
