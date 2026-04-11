Fonseca: 'Endrick'in performansından memnun değilim'

Krizli bir süreçten geçen Lyon, Avrupa Ligi'nde Celta Vigo karşısında turnuvaya veda ederken, ligde de kazanamama serisini altı maça çıkardı. Bu dönemde Endrick'in düşük formu da dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.



Teknik direktör Paulo Fonseca, Brezilyalı oyuncunun performansından tatmin olmadığını dile getirerek, "Endrick'ten memnun değilim. Brezilya dönüşü yorgundu ama daha fazlasını vermek zorunda. Ona ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.



Fonseca, Angers karşılaşmasında sergilenen oyunu da eleştirerek, "Daha fazlasını göstermeli ve daha hazır olmalı" sözleriyle oyuncusuna mesaj verdi.



Lig performansında gerileme yaşayan Endrick, son gol sevincini 25 Ocak'ta hat-trick yaptığı mücadelede yaşarken, Avrupa kupalarında ise tek golünü Celta Vigo filelerine gönderdi.



Milli aranın da genç oyuncunun formuna etki ettiği belirtiliyor. Brezilya kadrosuna davet edilen Endrick, Hırvatistan karşısında sınırlı süre bulurken Fransa maçında sahaya çıkmadı.



BABA OLUYOR



Tüm bu gelişmelerin yanında, genç futbolcunun özel yaşamında da önemli bir haber gündeme geldi. Endrick ile eşi Gabriely'nin bebek beklediği duyuruldu.



