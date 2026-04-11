Ankaragücü'nden taraftara çağrı!

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, sezon başından bu yana taşıdıkları play-off hedefini son 3 maçta garantilemeyi ve play-off sonucunda sarı-lacivertli ekibi üst lige taşımak istediklerini söyledi.
Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karatepe, sezon başındaki transfer yasağı ve oyuncu eksikliklerine rağmen 6-7 aylık süreçte takım olarak önemli gelişim sağladıklarını belirtti.
Oyuncu gelişimi ve oyun felsefesi açısından önemli mesafe katettiklerini aktaran genç teknik adam, "Geldiğimden beri hep hedefim play-off içerisinde üst lige çıkma heyecanını yaşamaktı. En başta Ankaragücü camiasının gücüne inanarak bunu söyledim. Şükürler olsun ki bu heyecanı son 3 haftaya taşıdık." dedi.
Play-off hattında son düzlüğe girdiklerini vurgulayan Karatepe, "Şu anda o play-off potasının içerisindeyiz, bu potada kalmaya, oraya tutunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz en az hatayla play-off'un içerisinde olup Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmek. İnanıyorum ki oyuncularımızın bu birlikteliği ve camianın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız." şeklinde konuştu.
SON 3 MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE
Rakiplerin durumundan çok maçlarını kazanmaya konsantre olduklarını anlatan Karatepe, şöyle devam etti:
"Zaten bu sezon oynadığımız bütün maçlarda, kaybettiklerimiz de dahil kazanmaya yakın taraf olduk. Çoğu maçta da istediğimize ulaştık, son 3 haftada sadece kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Eğer kalan 3 maçı kazanır, rakiplerimiz de puan kaybederse, sonuçları lehimize gelirse zaten play-off hattının içinde olacağız."
Batman Petrolspor'u şampiyonluğu garantilediği için tebrik eden Karatepe, kendi adlarına en önemli hedefin önlerindeki maçı kazanmak olduğunu, sonrasında da kalan maçlar için değerlendirme yapacaklarını ifade etti.
"TAM BİR AİLE ORTAMI OLUŞTU"
Takımdaki motivasyon ve atmosferden memnun olduğunu anlatan Karatepe, yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında güçlü bir birliktelik bulunduğunu kaydetti.
Kadronun büyük bölümünün genç oyunculardan oluştuğunu aktaran Karatepe, şöyle devam etti:
"Genç bir kadroya sahibiz, içlerinde 4-5 tecrübeli oyuncumuz da var ancak kadronun büyük kısmı 25 yaş ve altındaki oyunculardan kurulu. Bu harmanlama içerisinde doğru yolda ilerledik. Sevgi, saygı, iş ahlakı ve oyuncuların gelişme isteği çok hızlı şekilde ilerliyor. Tecrübeli oyuncuların sahadaki liderliği ve gençlerle paylaşımı, diğer yandan oyuncuların verdiklerimizi almaya çalışması fiziksel, mental ve taktiksel anlamdaki gelişimleri bizi mutlu ediyor."
TARAFTARA ÇAĞRI
Takımın tamamen play-off ve başarı odaklı bir atmosfer içinde olduğunu dile getiren Karatepe, taraftar desteğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.
Teknik direktör Karatepe, gelişirken de yarışan bir takım olmaya başladıklarını belirterek, "Ana faktörlerden birisi de Ankaragücü camiası, en önemli kısımlardan birisi de Sayın Başkanımız İlhami Alparslan ve yönetimi bize güzel bir ortam oluşturdu. Bunlarla beraber taraftarın gücüyle ve desteğiyle daha güzel ilerliyoruz." dedi.
Özellikle iç sahada taraftarın desteğinin önemine dikkati çeken Karatepe, görüşlerini şöyle tamamladı:
"Son Kepezspor maçımızdan sonra Esenboğa Havalimanı'nda bizi karşılayan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık iç sahada rakiplerimize karşı taraftar gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Pazar günü İnegölspor maçında 15-20 bin taraftarımızla oynayacağımızı düşünüyorum. İç sahada da deplasmanda da her yeri dolduruyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umuyorum ki bunu en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz noktaya ulaşacağız."
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, son 3 maçı kazanarak play-off'u garantileyip sarı-lacivertlileri üst lige taşımayı hedeflediklerini söyledi.
