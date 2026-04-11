11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-029'
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-130'
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-030'
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-030'
11 Nisan
Oxford United-Watford
1-030'
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
0-130'
11 Nisan
Southampton-Derby County
0-030'
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
0-029'
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-070'
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1DA
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
2-0DA
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
0-0DA
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
0-2DA
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
1-131'
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-030'
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
0-014'
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-070'
11 Nisan
Torino-Verona
2-169'
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
0-130'

Ankaragücü'nden taraftara çağrı!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Recep Karatepe, son 3 maçı kazanarak play-off'u garantileyip sarı-lacivertlileri üst lige taşımayı hedeflediklerini söyledi.

11 Nisan 2026 16:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ankaragücü'nden taraftara çağrı!
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Recep Karatepe, sezon başından bu yana taşıdıkları play-off hedefini son 3 maçta garantilemeyi ve play-off sonucunda sarı-lacivertli ekibi üst lige taşımak istediklerini söyledi.

Başkent ekibinin Beştepe Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karatepe, sezon başındaki transfer yasağı ve oyuncu eksikliklerine rağmen 6-7 aylık süreçte takım olarak önemli gelişim sağladıklarını belirtti.

Oyuncu gelişimi ve oyun felsefesi açısından önemli mesafe katettiklerini aktaran genç teknik adam, "Geldiğimden beri hep hedefim play-off içerisinde üst lige çıkma heyecanını yaşamaktı. En başta Ankaragücü camiasının gücüne inanarak bunu söyledim. Şükürler olsun ki bu heyecanı son 3 haftaya taşıdık." dedi.

Play-off hattında son düzlüğe girdiklerini vurgulayan Karatepe, "Şu anda o play-off potasının içerisindeyiz, bu potada kalmaya, oraya tutunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz en az hatayla play-off'un içerisinde olup Ankaragücü'nü layık olduğu yere getirmek. İnanıyorum ki oyuncularımızın bu birlikteliği ve camianın desteğiyle mutlu sona ulaşacağız." şeklinde konuştu.

SON 3 MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE 

Rakiplerin durumundan çok maçlarını kazanmaya konsantre olduklarını anlatan Karatepe, şöyle devam etti:

"Zaten bu sezon oynadığımız bütün maçlarda, kaybettiklerimiz de dahil kazanmaya yakın taraf olduk. Çoğu maçta da istediğimize ulaştık, son 3 haftada sadece kendi maçlarımıza odaklanmış durumdayız. Eğer kalan 3 maçı kazanır, rakiplerimiz de puan kaybederse, sonuçları lehimize gelirse zaten play-off hattının içinde olacağız."

Batman Petrolspor'u şampiyonluğu garantilediği için tebrik eden Karatepe, kendi adlarına en önemli hedefin önlerindeki maçı kazanmak olduğunu, sonrasında da kalan maçlar için değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

"TAM BİR AİLE ORTAMI OLUŞTU"

Takımdaki motivasyon ve atmosferden memnun olduğunu anlatan Karatepe, yönetim, teknik heyet ve futbolcular arasında güçlü bir birliktelik bulunduğunu kaydetti.

Kadronun büyük bölümünün genç oyunculardan oluştuğunu aktaran Karatepe, şöyle devam etti:

"Genç bir kadroya sahibiz, içlerinde 4-5 tecrübeli oyuncumuz da var ancak kadronun büyük kısmı 25 yaş ve altındaki oyunculardan kurulu. Bu harmanlama içerisinde doğru yolda ilerledik. Sevgi, saygı, iş ahlakı ve oyuncuların gelişme isteği çok hızlı şekilde ilerliyor. Tecrübeli oyuncuların sahadaki liderliği ve gençlerle paylaşımı, diğer yandan oyuncuların verdiklerimizi almaya çalışması fiziksel, mental ve taktiksel anlamdaki gelişimleri bizi mutlu ediyor."

TARAFTARA ÇAĞRI

Takımın tamamen play-off ve başarı odaklı bir atmosfer içinde olduğunu dile getiren Karatepe, taraftar desteğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

Teknik direktör Karatepe, gelişirken de yarışan bir takım olmaya başladıklarını belirterek, "Ana faktörlerden birisi de Ankaragücü camiası, en önemli kısımlardan birisi de Sayın Başkanımız İlhami Alparslan ve yönetimi bize güzel bir ortam oluşturdu. Bunlarla beraber taraftarın gücüyle ve desteğiyle daha güzel ilerliyoruz." dedi.

Özellikle iç sahada taraftarın desteğinin önemine dikkati çeken Karatepe, görüşlerini şöyle tamamladı:

"Son Kepezspor maçımızdan sonra Esenboğa Havalimanı'nda bizi karşılayan taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Artık iç sahada rakiplerimize karşı taraftar gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Pazar günü İnegölspor maçında 15-20 bin taraftarımızla oynayacağımızı düşünüyorum. İç sahada da deplasmanda da her yeri dolduruyoruz. Bu bizim için çok önemli. Umuyorum ki bunu en iyi şekilde değerlendirip istediğimiz noktaya ulaşacağız."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 55 30 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 34 33 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
