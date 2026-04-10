10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-271'
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
0-04'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
3-171'
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
1-032'

Fenerbahçe'den golcü transferi açıklaması!

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, yeni golcü transferinin Haziran'da takıma katılacağını ve sezon başı kampına büyük ölçüde tamamlanmış bir kadroyla gitmeyi hedeflediklerini açıkladı.

10 Nisan 2026 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 21:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den golcü transferi açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, CNBC-e'ye özel açıklamalarda transfer planlarına dair önemli ifadeler kullandı.

"MAAŞLAR DÜŞÜRÜLMELİ"

Futbol endüstrisi ile ilgili konuşan ve maaşların düşürülmesi gerektiğini söyleyen Torunoğulları, "Futbol endüstrisi çok büyüdü. Biz kış döneminde yurt dışında çok kaldık, çok araştırma yaptık. Şu anda İngiltere hariç diğer tüm liglerde maaş ve bonservis düşürmeye doğru yol alınıyor. Kulüpler ekstra gelirleri olmadığı için maaşları ödemekte sıkıntı yaşıyorlar. 35 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, bu sektörün içinden biri olarak, şu anda İngiltere hariç tüm ülkelerde özellikle belirli yaşa gelmiş oyuncularla ilgili maaş düşüşlerine gidiliyor. Arabistan ve Dubai'de de kaldık. Görüştüğümüz kulüp başkanları oldu. Onlar da artık büyük transferler yapmayacak, maaşlar ödemeyecekler. Öyle bir karar almışlar." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-lacivertli idareci, "Dünyada maaşlar gerçekten çok yükseldi özellikle ülkemizde. Şu anda bizim ülkemizde ödenene maaşlar, özellikle dört büyüklerin ödediği maaşları Avrupa'da İngiltere hariç hiçbir kulüp ödemiyor, büyük takımları saymıyorum. Maaş kotası getirmeliyiz, getiremezsek ekstra gelirler elde etmeliyiz. Getiremezsek inanın 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenmeyecek duruma gelecek." ifadelerini kullandı.


"ALIN DEMEKLE OLMUYOR"

Ertan Torunoğulları, "Bizim de buna çözüm bulmamız gerekiyor kulüp ve federasyon olarak. Futbolun marka değeri belli, televizyon gelirleri belli. Geçmişe göre düşmüşüz. Ekstra gelirler yapamazsak zaten ödeyemeyiz. Bütün kulüpler için geçerli bu. Örneğin transfer görüşmesine gidiyoruz, alın diyor vatandaş. Alın demekle olmuyor. Almanya'da 2 milyona oynayan insan Türkiye'ye gelince net 5 milyon istiyor. Biz artık o yolu aşmışız. Hep birlikte, kararlı bir politika izleyip bunu düşürmemiz gerekiyor. Yoksa işimiz çok zor." diye konuştu.

Kulüpler Birliği'nde bu konunun gündeme gelip gelmediğine yönelik soruya cevap veren Torunoğulları, "Anlaşma olmadı. Beş aydır görevdeyiz, beş ayda iki kez bir araya geldik. Bundan sonraki Kulüpler Birliği toplantısında bunu gündeme getireceğiz. İngiltere hariç şu anda en fazla parayı Türkiye ödüyor. Bonserviste sermaye alıyorsunuz. Bir dönüşü olabilir. Maaşlarda bir dönüş olmuyor. Yüksek maaşlı oyuncuyu satarken de zorlanıyorsunuz. Bir kota getirirsek maaşlara Türk futbolunun ileride daha başarılı işler yapacağına inanıyorum." dedi.

GOLCÜ TRANSFERİ

Fenerbahçe ve yönetimlerinin transfer planlamasına yönelik konuşan Ertan Torunoğulları, "Çok uzun düşünüyorum. Bizden önce de birçok yönetici arkadaşımız geldi, bizden sonra da gelecek. Transfer çalışmalarımı hiçbir zaman bitmez Fenerbahçe'de. Bizim de planlamamız var. Görüştüğümüz oyuncular da var. Mayısta değerlendirip, inşallah bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz." yanıtını verdi.

Son olarak golcü transferine değinen Ertan Torunoğulları, "Görüşüyoruz. Çok iyi arkadaşlarla, forvetlerle görüşüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa haziranda transferlerimiz olacak." dedi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.