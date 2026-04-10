10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Fenerbahçe'nin Kayseri'de oranı yüzde 50!

Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 24 maçın 12'sini kazanırken 12'sinde puan kaybı yaşadı.

10 Nisan 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Kayseri'de oranı yüzde 50!
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında cumartesi akşamı karşılaşacak Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 49 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, rakibini 31 kez mağlup ederken 10 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise sarı-lacivertliler karşısında 8 mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 114 gol atarken, kalesinde 55 gol gördü.

Kayseri'de 25. maç

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 25. lig mücadelelerine çıkacak.

Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 43 gol atarken, ev sahibi ekip 25 kez sevindi.

Tarihe geçen sonuçlar

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

İki ekip arasında geçen sezon Kayseri'de oynanan karşılaşmada da 8 gol atılmış, Fenerbahçe mücadeleden 6-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Bu arada iki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
