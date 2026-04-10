10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Infantino'dan Türkiye tezahüratı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena'nın İstanbul'daki açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini almasına değinen Infantino, Vincenzo Montella'ya da özel bir parantez açtı.

calendar 10 Nisan 2026 13:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Infantino'dan Türkiye tezahüratı
İstanbul'da gerçekleştirilen FIFA Arena açılış törenine katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türk futbolu ve yaklaşan Dünya Kupası hakkında mesajlar verdi.

TFF yönetimini tebrik eden ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı öven Infantino, sözlerini salondakilerle birlikte yaptığı 'Türkiye' tezahüratlarıyla noktaladı.

İşte Infantino'nun açıklamaları:

"MONTELLA İÇİN BİR ALKIŞ İSTİYORUM"

TFF yönetiminin Türkiye'yi yeniden Dünya Kupası'na taşıma başarısını gösterdiğinin altını çizen Infantino, "Ve ben bir İtalyan olarak, Türk Milli Takımı'nın antrenörü Vincenzo Montella için de bir alkış göndermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"ADETA SANİYELERİ SAYIYORUM"

Dev turnuvaya çok az bir süre kaldığını ve büyük bir heyecan duyduğunu belirten FIFA Başkanı, "Bugün elbette çok keyifli bir gün. 62 gün kaldı dedik, adeta saniyeleri sayıyorum. Tarihi bir Dünya Kupası olacak. Şu ana kadar düzenlenmiş en büyük, en kapsayıcı Dünya Kupası olacak." dedi.

"24 YIL SONRA YENİDEN TARİH YAZACAKSINIZ"

Ay-Yıldızlıların 24 yıllık hasretinin bitmesinden dolayı duyduğu mutluluğu paylaşan Infantino, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya için de, şu anda bulunduğumuz durumda da bu tip dünyayı bir araya getiren bir etkinlik olacak. Ve 24 yıl sonra Türkiye'nin yeniden Dünya Kupası'na katılmasından da büyük bir mutluluk duyuyorum. Yeniden tarih yazacaksınız. FIFA Başkanı olarak, Türk futbolunun böylesine tarihi bir döneminde FIFA Başkanı olmaktan da gurur duyuyorum. Bunu sizle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Çok teşekkürler."

'TÜRKİYE' TEZAHÜRATLARI

Konuşmasının son bölümünde salondakileri coşturan Infantino, stadyum atmosferi yaratarak herkesi tezahürata davet etti:

"Şunu da söylemek isterim; Türkiye bir futbol ülkesi, bunu biliyorum. Şunu duymak istiyorum; Türk Milli Takımı Dünya Kupası'nda maçları oynarken stadyumda nasıl bir ses duyulacak? Bunu hepinizden duymak istiyorum. 'Türkiye, Türkiye, Türkiye' diye bir tezahürat yapalım, sanki stadyumda taraftarlarmış gibi. Üçe kadar saydığımda bir Türkiye tezahüratı yapalım."

Infantino, bu sözlerinin ardından salondaki katılımcılarla birlikte coşkulu bir şekilde Türkiye tezahüratları yaparak kürsüden ayrıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
