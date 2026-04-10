09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Cesur yürek Okan Buruk!

Okan Buruk, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'yı kesip, kendini dokunulmaz sanan futbolcularına "Vazgeçilmez değilsiniz" dedi.

calendar 10 Nisan 2026 12:34
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor deplasmanındaki 2-1'lik acı mağlubiyetin hemen ardından hem takımı hem de camiayı ayağa kaldırmak için masaya yumruğunu vurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, Göztepe maçında kadroyu radikal neşterle kesti-biçti ve kimsenin yerinin garanti olmadığını kendini dokunulmaz sanan futbolcularına cesur bir tavırla gösterdi.

KOŞMAYANA FORMA YOK!

Mauro Icardi, Yunus Akgün, İsmail Jakobs ve Noa Lang gibi isimler operasyonun merkezinde yer aldı. Forvette Barış Alper Yılmaz'a şans verilirken, orta sahada Lemina ve İlkay Gündoğan ile yeni bir dinamik yapı kuruldu. Taraftarın sevgilisi Torreira'ya da net bir ültimatom gönderildi. Buruk, "Herkes formunu gösterip ter dökecek, yoksa yerini kaybeder!" mesajı verdi.

HOCA DEĞİL YÖNETİCİ GİBİ

Yönetimin görevini de üstlenen Okan Buruk, Kocaelispor Başkanı'nın Galatasaray'a yönelik açıklamalarını hatırlatarak, "İlk yarıda Kocaeli Stadı'nda bize yaşatılanları ve başkanın sözlerini unutmadık. Taraftarımız da unutmasın!" dedi. Bu sözlerle hem takımı motive etti hem de Aslanları kenetleyerek büyük bir birliktelik çağrısı yaptı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.