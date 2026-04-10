09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe, Kayserispor'a konuk olacak!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

calendar 10 Nisan 2026 11:53
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de 1 eksik

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

İspanyol futbolcu yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

8 futbolcu kart sınırında

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
