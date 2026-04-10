10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Joel Embiid'e apandisit ameliyatı şoku!

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in apandisit ameliyatı ameliyat olacağı açıklandı.

calendar 10 Nisan 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Embiid, Houston Rockets karşılaşması öncesinde açıklanan ilk sakatlık raporunda yer almamış, ancak beklenmedik bir şekilde kadrodan çıkarılmıştı.

Eski MVP, bu sezon yalnızca 38 maçta forma giyebildi. Kariyeri boyunca sakatlıklar nedeniyle süreklilik konusunda sorun yaşayan Embiid, 2014 yılında draft edildiğinden bu yana yalnızca dört sezonda 20 maçtan daha az kaçırdı.

Buna rağmen sağlıklı olduğu dönemlerde ligin en durdurulamaz oyuncularından biri olmayı sürdüren Embiid, 2021-2023 yılları arasında üst üste iki sezon sayı kralı olmuş ve bu süreçte 134 maçta 31.8 sayı ortalaması yakalamıştı.

32 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 26.9 sayı ve 7.7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.

76ers (43-36), bu sezon en azından play-in turnuvasına katılmayı garantilemiş durumda. Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada yer alan Philadelphia, altıncı sıradaki Toronto Raptors'ın bir galibiyet gerisinde bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
