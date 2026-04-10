PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı!

PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından yapılan açıklamalarla ilgili verilen cezaları açıkladı.
Fenerbahçe'ye uzatmalarda verilen penaltı için tepki gösterene Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticiler para cezası ve hak mahrumiyeti aldı.
İşte verilen cezalar:
Beşiktaş Kulübüne 4 milyon 160 bin TL para cezası verildi.
Serdal Adalı'ya 2.7 milyon TL para cezası ve 21 gün hak mahrumiyeti verildi.
Vaclav Cerny'e 500 bin TL para cezası verildi.
Emmanuel Agbadou'ya 1 milyon TL para cezası verildi
Sergen Yalçın'a ceza verilmedi.
