09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

PFDK, Beşiktaş'a verilen cezaları açıkladı!

PFDK, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yapılan açıklamalara ilişkin cezaları duyurdu.

calendar 10 Nisan 2026 10:10 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 10:16
Haber: Sporx.com
PFDK, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından yapılan açıklamalarla ilgili verilen cezaları açıkladı.

Fenerbahçe'ye uzatmalarda verilen penaltı için tepki gösterene Beşiktaşlı futbolcu ve yöneticiler para cezası ve hak mahrumiyeti aldı.

İşte verilen cezalar:
Beşiktaş Kulübüne 4 milyon 160 bin TL para cezası verildi.

Serdal Adalı'ya 2.7 milyon TL para cezası ve 21 gün hak mahrumiyeti verildi.

Vaclav Cerny'e 500 bin TL para cezası verildi.

Emmanuel Agbadou'ya 1 milyon TL para cezası verildi

Sergen Yalçın'a ceza verilmedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
