Türk basketbolu Avrupa'ya damga vuruyor!

Basketbolda Avrupa'nın hem kadınlar hem de erkeklerde en önemli kupa organizasyonlarına Türk takımları damga vuruyor.



Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonları olan Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları başarılarıyla dikkati çekiyor.



FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Çimsa ÇBK Mersin'in kazanmasının ardından gözler diğer kupa organizasyonlarına çevrilirken, Türk takımları Avrupa'nın 5 büyük kupasını da elde etmek için büyük bir şansa sahip.





İlk kupa Çimsa ÇBK Mersin'den



Türkiye'ye 2025-2026 basketbol sezonunda ilk Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.



Mersin ekibi, kadınlarda Avrupa'da iki numaralı kupa olan FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını geçerek şampiyonluğa uzandı.





Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk finali olabilir



Kadın basketbolunun en önemli kupası FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final'de oynayacak.



İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenecek organizasyonda her iki Türk takımı da yarı finale kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek finalde gelecek rakiplerini bekliyor.



Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerini geçmesi durumunda 19 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.





Erkeklerde 3 kupa birden gelebilir



Erkek basketbolunda da Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAIN ve Galatasaray MCT Technic'in Avrupa'da Türkiye'ye kupa getirmeye hedefliyor.



Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off oynamayı garantiledi.



Son şampiyon sarı-lacivertliler, Atina'daki Dörtlü Final'e de kalıp ünvanını korumaya çalışacak.



Avrupa'nın en önemli iki numaralı kupasında ise Beşiktaş GAIN, şampiyonluğa çok yakın. Siyah-beyazlılar saha ve seyirci avantajına sahip olduğu final serisinde JL Bourg'la karşılaşacak.



FIBA'nın düzenlendiği en önemli kupa Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da İspanya'nın La Laguna Tenerife'yi yenerse adını Dörtlü Final'e yazdıracak.



