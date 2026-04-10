10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Türk basketbolu Avrupa'ya damga vuruyor!

Avrupa basketbolunda Türk takımları, hem kadınlar hem de erkekler liglerini domine ediyor.

calendar 10 Nisan 2026 13:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda Avrupa'nın hem kadınlar hem de erkeklerde en önemli kupa organizasyonlarına Türk takımları damga vuruyor.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonları olan Avrupa Ligi, Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları başarılarıyla dikkati çekiyor.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı Çimsa ÇBK Mersin'in kazanmasının ardından gözler diğer kupa organizasyonlarına çevrilirken, Türk takımları Avrupa'nın 5 büyük kupasını da elde etmek için büyük bir şansa sahip.


İlk kupa Çimsa ÇBK Mersin'den

Türkiye'ye 2025-2026 basketbol sezonunda ilk Avrupa kupasını Çimsa ÇBK Mersin getirdi.

Mersin ekibi, kadınlarda Avrupa'da iki numaralı kupa olan FIBA Avrupa Kupası finalinde Yunanistan'ın Athinaikos Qualco takımını geçerek şampiyonluğa uzandı.


Kadınlar Avrupa Ligi'nde Türk finali olabilir

Kadın basketbolunun en önemli kupası FIBA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring, 6'lı Final'de oynayacak.

İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenecek organizasyonda her iki Türk takımı da yarı finale kalmayı garantiledi. Fenerbahçe ve Galatasaray, çeyrek finalde gelecek rakiplerini bekliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında rakiplerini geçmesi durumunda 19 Nisan'da finalde karşı karşıya gelecek.


Erkeklerde 3 kupa birden gelebilir

Erkek basketbolunda da Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAIN ve Galatasaray MCT Technic'in Avrupa'da Türkiye'ye kupa getirmeye hedefliyor.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, normal sezonun bitimine bir maç kala play-off oynamayı garantiledi.

Son şampiyon sarı-lacivertliler, Atina'daki Dörtlü Final'e de kalıp ünvanını korumaya çalışacak.

Avrupa'nın en önemli iki numaralı kupasında ise Beşiktaş GAIN, şampiyonluğa çok yakın. Siyah-beyazlılar saha ve seyirci avantajına sahip olduğu final serisinde JL Bourg'la karşılaşacak.

FIBA'nın düzenlendiği en önemli kupa Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray MCT Technic, Dörtlü Final'e bir galibiyet uzaklıkta bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da İspanya'nın La Laguna Tenerife'yi yenerse adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
