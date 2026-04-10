10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Juventus, Spalletti'nin sözleşmesini uzattı

Juventus, 67 yaşındaki teknik direktörü Luciano Spallletti'nin sözleşmesini 2028 sezonu sonuna dek uzattı.

10 Nisan 2026 16:01
Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzattı.

Juventus CEO'su Damien Comolli, "Luciano'nun sözleşmesini iki sezon daha uzatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Luciano, büyük Juventus ailemize katıldığından beri oyuncularımız, tüm kulüp ve tüm Bianconeri topluluğu üzerinde hemen çok olumlu bir etki yarattı: Luciano'nun takımı büyüme yolunda yönlendirecek doğru kişi olduğu herkes için hemen anlaşıldı. Onun hırslı oyun stili, taraftarlarımızın ve kulübümüzün beklentilerini yansıtıyor ve değerleri bizim kimliğimizi temsil ediyor." dedi.

Comolli, "Daha önce kararlaştırılan sözleşme süresinin ötesinde birlikte devam etmeye karar verdik, çünkü istikrar ve sürekliliğin gelecekteki başarı için iki temel direk olduğunu düşünüyoruz. Luciano Hocam! Sonuna kadar." ifadelerini kullandı.

SPALLETTI'NİN JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Kariyerinde Sampdoria, Udinese, Roma, Zenit, Inter ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran, Napoli ile 2022/23'te Serie A'yı kazanan 67 yaşındaki Spalletti, 30 Ekim'de göreve başladığı Juventus ile 31 resmi maçta 1.90 puan ortalaması yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
