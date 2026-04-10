Juventus, Spalletti'nin sözleşmesini uzattı

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2027/2028 sezonu sonuna kadar uzattı.



Juventus CEO'su Damien Comolli, "Luciano'nun sözleşmesini iki sezon daha uzatmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Luciano, büyük Juventus ailemize katıldığından beri oyuncularımız, tüm kulüp ve tüm Bianconeri topluluğu üzerinde hemen çok olumlu bir etki yarattı: Luciano'nun takımı büyüme yolunda yönlendirecek doğru kişi olduğu herkes için hemen anlaşıldı. Onun hırslı oyun stili, taraftarlarımızın ve kulübümüzün beklentilerini yansıtıyor ve değerleri bizim kimliğimizi temsil ediyor." dedi.



Comolli, "Daha önce kararlaştırılan sözleşme süresinin ötesinde birlikte devam etmeye karar verdik, çünkü istikrar ve sürekliliğin gelecekteki başarı için iki temel direk olduğunu düşünüyoruz. Luciano Hocam! Sonuna kadar." ifadelerini kullandı.



SPALLETTI'NİN JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ



Kariyerinde Sampdoria, Udinese, Roma, Zenit, Inter ve İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran, Napoli ile 2022/23'te Serie A'yı kazanan 67 yaşındaki Spalletti, 30 Ekim'de göreve başladığı Juventus ile 31 resmi maçta 1.90 puan ortalaması yakaladı.



