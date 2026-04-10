09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Başsavcı Fatih Dönmez'den bahis soruşturması için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, futbolda bahis soruşturmasının sporda bahis soruşturmasına evrilebileceğini açıkladı.

calendar 10 Nisan 2026 11:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 12:21
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısında bir araya geldi ve sporda bahis soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başsavcı Dönmez, "Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. Bu dosyada tutuklu kalmadı." dedi.

"BASKETBOL VE VOLEYBOLA DA SIÇRAYABİLİR"

Başsavcı, "TFF'nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto'dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Kurumlardan gelen veriler doğrultusunda bahis dosyası basketbol ve voleybola da sıçrayabilir." ifadelerini kullandı.

YASADIŞI BAHİS SORUŞTURMASI, TANINAN İSİMLER...

Başsavcı Dönmez, "Yasadışı bahis soruşturmasınında kapsamlı bir hazırlığımız var soruşturma büyüyecek. Çalışmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Ülkemiz adına büyük bir kararlılıkla sistemin çökertilmesine kadar gideceğiz. Kapsamı çok geniş olacak. Bu zamana kadar yapılanlardan daha büyük soruşturmalarımız olacak. Tanınan isimlerin de olduğu büyük soruşturma çalışmamızı yakında duyuracağız." açıklamasını yaptı.

"HESAP AÇANLAR, KULLANDIRANLAR..."

Başsavcı Dönmez, "Yasa dışı bahis sitelerinin kurucuları, yazılım ve altyapı hazırlayan kişiler hepsine yönelik incelemeler, hesap açanlar hesap kullandıranlar, her başlıkta ilerletmeye devam edeceğiz. Üstüne koyarak devam edeceğiz. Yakın zamanda bu konuda da toplantı yapacağız yasa dışı bahse yönelik ulusal ve uluslararası boyutta çok kapsamlı hazırlığımız var. Elde ettiğimiz veriler bizi çok mutlu etti." açıklamasını yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.