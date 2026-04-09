08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

Son şampiyon PSG, Liverpool'a ızdırap oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG, sahasında Liverpool'u 2-0 mağlup etti.

calendar 08 Nisan 2026 23:59 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Liverpool karşı karşıya geldi. 

Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-0'lık skorla kazandı.



Fransız temsilcisi, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi. 

LIVERPOOL ETKİSİZ KALDI

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, mücadelede 3 şut çekmesine rağmen bu denemelerde isabet sağlayamadı.


İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
