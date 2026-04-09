Son şampiyon PSG, Liverpool'a ızdırap oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG ile Liverpool karşı karşıya geldi.



Parc des Princes'te oynanan mücadeleyi ev sahibi PSG, 2-0'lık skorla kazandı.







Fransız temsilcisi, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.





Desire Doue'nin PSG'yi 1-0 öne geçiren klas golü.



Kvaratskhelia, Liverpool savunmasını adeta ipe dizerek şahane bir gol attı!



İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren PSG, 65. dakikada'nın golüyle farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma 2-0 sona erdi.

LIVERPOOL ETKİSİZ KALDI





Arne Slot yönetimindeki Liverpool, mücadelede 3 şut çekmesine rağmen bu denemelerde isabet sağlayamadı.





İki takım, rövanş maçında 14 Nisan Salı günü Anfield'da yeniden karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla eşleşecek.







