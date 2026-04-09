09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
1-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-045'
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-042'

Felipe Melo: "Kadıköy'deki derbi hep kutlanmalı"

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, A Spor'a konuştu.

calendar 09 Nisan 2026 19:17 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 19:28
Felipe Melo: 'Kadıköy'deki derbi hep kutlanmalı'
Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, A Spor'a açıklamalarda bulundu. 

Tecrübeli isim, sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, "Son düzlükteyiz, şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim olmazsa olmazımız 3 puandı. Alınan 3 puan çok çok önemliydi. Biraz acı çekmiş olabiliriz ama kazanan biz olduk. Biz emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz." dedi.

"DÜNYAYA MAL OLMUŞ BİR DERBİ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin global etkisine de değinen Melo, karşılaşmanın sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Brezilyalı futbolcu, "Ben derbileri hep farklı bir gözle baktım ama Türkiye'ye geldikten sonra buradaki insanların bu maçlara bakış açısı beni daha da motive etti. Derbilerde aldığın her galibiyet sanki bir kupaya bedelmiş gibi. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini görüyorsunuz. Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal bir derbi değil; dünya çapında tanınan bir derbi. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.

"KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUK HER YIL KUTLANMALI"

Kadıköy'de elde edilen şampiyonluğun önemine de vurgu yapan Melo,,"Kadıköy'deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyorlardı." dedi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
