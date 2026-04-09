Felipe Melo: 'Kadıköy'deki derbi hep kutlanmalı'

Galatasaray'ın eski Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli isim, sezonun kritik virajına girildiğini vurgulayarak, "Son düzlükteyiz, şampiyonluk yolunda gidiyoruz. O yüzden dün bizim olmazsa olmazımız 3 puandı. Alınan 3 puan çok çok önemliydi. Biraz acı çekmiş olabiliriz ama kazanan biz olduk. Biz emin adımlarla şampiyonluğa gidiyoruz." dedi.
"DÜNYAYA MAL OLMUŞ BİR DERBİ"
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin global etkisine de değinen Melo, karşılaşmanın sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü ifade etti.
Brezilyalı futbolcu, "Ben derbileri hep farklı bir gözle baktım ama Türkiye'ye geldikten sonra buradaki insanların bu maçlara bakış açısı beni daha da motive etti. Derbilerde aldığın her galibiyet sanki bir kupaya bedelmiş gibi. Bu ortama girdikten sonra Fenerbahçe maçlarının önemini görüyorsunuz. Futbolu bırakmama rağmen bütün maçları bu motivasyonla izliyorum. Çünkü Galatasaray-Fenerbahçe maçları normal bir derbi değil; dünya çapında tanınan bir derbi. Bu yüzden benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor." ifadelerini kullandı.
"KADIKÖY'DEKİ ŞAMPİYONLUK HER YIL KUTLANMALI"
Kadıköy'de elde edilen şampiyonluğun önemine de vurgu yapan Melo,,"Kadıköy'deki şampiyonluk o kadar anlamlı ki her yıl kutlanmalı. Eğer rakibimiz aynı şekilde bizim sahamızda böyle bir şampiyonluk kazansaydı, herhalde bütün sene kutlarlardı. Belki de hala kutlamaya devam ediyorlardı." dedi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|31
|34
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|34
|38
|33
|11
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|12
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20