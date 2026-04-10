09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Tedesco: "Galatasaray hata yapacak!"

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında kazanması Fenerbahçe'de moral bozukluğu yarattı. Takıma hitap eden Tedesco, "Şans, Galatasaray'dan yanaydı. Kalan 6 haftada birden çok maçta kayıp yaşayacaklar. Biz şampiyon olacağız, buna inanın" dedi.

calendar 10 Nisan 2026 10:28 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 10:29
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe'yi yenmesi sonrası ezeli rakibinin 4 puan ardına düşmüştü.

Dünkü antrenman için tesislere gelen futbolculardaki moral bozukluğu, teknik direktör Tedesco'yu harekete geçirdi. İtalyan hoca, idman öncesi takımla yaptığı toplantıda 'kendinize gelin' mesajı verdi.

Sarı-kırmızılıların İzmir'de oynadığı futbolun analizini yapan genç teknik adam, "Şans, Galatasaray'dan yanaydı. Ancak bu, her zaman olmaz." dedi.

"STRES ONLARIN ÜZERİNDE"

Tedesco, "İkinci yarının başında ne kadar zorlandıklarını gördünüz. Kalan 6 haftada birden çok maçta puan kaybı yaşayacaklar. Buna inanın. Fikstürleri bize nazaran daha zor. Daha önce dediğim gibi, 6'da 6 yaparsak şampiyon oluruz. Biz, kendi işimize bakalım. Moral bozmaya gerek yok. Stres bizim değil, onların üzerinde. Bu da onlara hata yaptıracaktır" ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
