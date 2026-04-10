Tedesco: 'Galatasaray hata yapacak!'

Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe'yi yenmesi sonrası ezeli rakibinin 4 puan ardına düşmüştü.
Dünkü antrenman için tesislere gelen futbolculardaki moral bozukluğu, teknik direktör Tedesco'yu harekete geçirdi. İtalyan hoca, idman öncesi takımla yaptığı toplantıda 'kendinize gelin' mesajı verdi.
Sarı-kırmızılıların İzmir'de oynadığı futbolun analizini yapan genç teknik adam, "Şans, Galatasaray'dan yanaydı. Ancak bu, her zaman olmaz." dedi.
"STRES ONLARIN ÜZERİNDE"
Tedesco, "İkinci yarının başında ne kadar zorlandıklarını gördünüz. Kalan 6 haftada birden çok maçta puan kaybı yaşayacaklar. Buna inanın. Fikstürleri bize nazaran daha zor. Daha önce dediğim gibi, 6'da 6 yaparsak şampiyon oluruz. Biz, kendi işimize bakalım. Moral bozmaya gerek yok. Stres bizim değil, onların üzerinde. Bu da onlara hata yaptıracaktır" ifadelerini kullandı.
