09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe'nin forvet listesi!

calendar 10 Nisan 2026 08:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri'yi gönderip bu bölgeyi Sidiki Cherif ile destekleyen Fenerbahçe yönetimi, yeni sezonda en az iki golcü almaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve devam etmesi halinde listenin ilk sırasındaki isim Milan forması giyen Christopher Nkunku olacak.

Tedesco'nun Leipzig'de 1 yıl birlikte çalıştığı eski öğrencisi 28 yaşındaki futbolcu için ocak ayında nabız yoklanmış ancak transfer gerçekleşmemişti. Haziran ayında daha güçlü bir teklifle Milan'ın kapısı çalınacak.

İLK TEMAS KURULDU

Başkan Sadettin Saran forvete bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Rotasyonu güçlü tutmak isteyen sarı-lacivertliler, Napoli ile gemileri yakan Romelu Lukaku'yu listesine dahil etti.

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre sarı-lacivertliler, mayıs ayında 33 yaşına basacak Belçikalı golcünün menajeriyle temasa geçti. Napoli'nin yüksek bir bonservis bedeli istememesi halinde Lukaku için girişimler hızlanacak.

Tecrübeli futbolcunun çubuklu formayı giymeye yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, Napoli'nin tavrı transferi şekillendirecek. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
