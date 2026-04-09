Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda hem lakap hikayesini hem de kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
"AYI ÇOK GÜÇLÜ BİR HAYVANDIR"
Demirel, Fenerbahçe tesislerinde kendisine "Dayı" dendiğini, dışarıda ise "Ayı" lakabının takıldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Bana Fenerbahçe tesislerinde 'Dayı' derlerdi. Dışarıda ise 'Ayı' lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır."
"AZİZ YILDIRIM BENİ 'VOLKAN' YAPTI"
Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Aziz Yıldırım hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Aziz Yıldırım, beni 'Volkan' yapan insan. Aziz Yıldırım'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Koç da aynı şekilde benim için. Biri babamsa biri de ağabeyim gibidir." dedi.
"ÇOK GÜZEL GOLLER YEDİM"
Yediği goller arasında unutamadıklarını açıklayan Demirel, "Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar, yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray'ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya'dan yediğim gol." ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel: "Beni ben yapan insan..."
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|3
|Trabzonspor
|28
|19
|6
|3
|55
|30
|63
|4
|Beşiktaş
|28
|15
|7
|6
|49
|32
|52
|5
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|6
|Başakşehir
|28
|12
|8
|8
|44
|30
|44
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|32
|37
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|37
|39
|33
|11
|Alanyaspor
|28
|6
|14
|8
|34
|33
|32
|12
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|13
|Antalyaspor
|28
|7
|7
|14
|28
|43
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|28
|6
|7
|15
|28
|39
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20