09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-023'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-122'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-024'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-021'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-022'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-021'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Volkan Demirel: "Beni ben yapan insan..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a konuştu.

09 Nisan 2026 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Volkan Demirel: 'Beni ben yapan insan...'
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda hem lakap hikayesini hem de kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. 

"AYI ÇOK GÜÇLÜ BİR HAYVANDIR"

Demirel, Fenerbahçe tesislerinde kendisine "Dayı" dendiğini, dışarıda ise "Ayı" lakabının takıldığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Bana Fenerbahçe tesislerinde 'Dayı' derlerdi. Dışarıda ise 'Ayı' lakabı takıldı. İnsanlara belki abes bir kelime gibi geliyor ama benim kızlarımın en sevdiği oyuncak bir ayı. Kızımın bir tane ayısı var, adı da Volkan. Ben ayı olmaktan ve ayı gibi görünmekten çok mutluyum. Çünkü ayı çok güçlü bir hayvandır."

"AZİZ YILDIRIM BENİ 'VOLKAN' YAPTI"

Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Aziz Yıldırım hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Aziz Yıldırım, beni 'Volkan' yapan insan. Aziz Yıldırım'ı ben her zaman babam yerine koyarım. Ali Koç da aynı şekilde benim için. Biri babamsa biri de ağabeyim gibidir." dedi.

"ÇOK GÜZEL GOLLER YEDİM"

Yediği goller arasında unutamadıklarını açıklayan Demirel, "Ben çok güzel goller yedim. Ama aklımda kalanlar, yediğim hatalı goller. Üç tanesini unutamıyorum. Edu ile çarpıştığımız pozisyonda Galatasaray'ın golü, Kasımpaşa maçında kendi kaleme attığım gol ve İtalya'dan yediğim gol." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
