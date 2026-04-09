09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Uğurcan Çakır duvarı!

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Göztepe maçındaki performansıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

calendar 09 Nisan 2026 14:28
Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın bir numarası Uğurcan Çakır, Göztepe deplasmanında da kurtarışlarıyla öne çıktı.

29 yaşındaki kaleci, 8 Nisan Çarşamba akşamı İzmir'deki kritik müsabakada dört önemli kurtarışa imza atarak sahanın yıldızlarından oldu.

Son dönemde hem sarı-kırmızılı takımda hem de A Milli Takım'da arka arkaya başarılı maçlar çıkaran Uğurcan, Göztepe mücadelesinde de kaldığı yerden devam etti. Galibiyete direkt etki eden deneyimli eldiven, 28 hafta sonunda ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'da Uğurcan Çakır, 21 lig maçında 17 gol yedi. Uğurcan ayrıca Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 21 lig maçında 45 kurtarışa ulaştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
