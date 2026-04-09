Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın çabası!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftası ertleme maçında Göztepe'yi 3 - 1 mağlup ettiği karşılaşmada gollerden birisi İlkay Gündoğan'ın çabası sayesinde geldi.
Dakika 19'da sol taraftan son çizgiye inen tecrübeli orta sahanın açtığı orta ev sahibi ekibin savunmacısı Allan Godoi'ye müdahale etmek isterken top ağlara gitti. Gol de Allan Godoi'nin kendi kalesine olarak yazıldı.
İlkay'ın goldeki çabası alkışları topladı. İlkay, Göztepe maçına ilk 11'de başladı.
