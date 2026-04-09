09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Forvette 5'te 5: Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'da Göztepe maçına forvet başlayan Barış Alper Yılmaz göz kamaştırdı. Göztepe deplasmanında hata yapmayan G.Saray, milli yıldızın şık kafa golüyle sevindi.

calendar 09 Nisan 2026 13:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Göztepe deplasmanında maçın ilk yarısında skoru alırken, maça forvet başlayan Barış Alper Yılmaz, yıldızını parlattı.

Enfes bir kafa golüne imza atan 25 yaşındaki futbolcu, takımına galibiyet yolunda önemli bir katkı yaptı. Süper Lig'de 7. kez ağları sarsan Barış Alper, tam 6 hafta sonra gol hasretini sona erdirdi. Geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında asist yapan milli yıldız dün akşam da erteleme maçında Göztepe'ye golünü attı.

FORVETTE 5. KEZ SEVİNDİ

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Süper Lig'de bir maça 5. defa forvet hattında başladı ve 5. kez gol sevinci yaşadı. Başarılı yıldızın forvet hattında oynadığı maçlarda ayrıca 3 de asisti bulunuyor. Barış Alper, forvet başladığı Gaziantep, Karagümrük, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında rakip fileleri havalandırdı. Öte yandan 04.48'de lig kariyerinin en hızlı golünü atan Barış Alper, Göztepe'nin bu sezon ligde yediği en erken golü de kaydetti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
