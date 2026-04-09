09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Galatasaray'da alkışlar Sane'ye

Göztepe deplasmanında formasına geri dönen Leroy Sane, performansı ve asistiyle alkışları kaptı. Dünyaca ünlü yıldızın başarılı futbolu, sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

09 Nisan 2026 13:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda Göztepe deplasmanında hata yapmayan Galatasaray'da formasına kavuşan Leroy Sane maça ilk 11'de başladı.

2 maçlık kart cezası biten ve başarılı bir performans sergileyen Alman futbolcu, Barış Alper Yılmaz'ın 5. dakikada attığı şık kafa golünde yaptığı ortayla muhteşem bir asiste imza attı.

Dünyaca ünlü yıldız, mücadelenin 31. dakikasında da takım arkadaşı Sallai'ye yüzde yüzlük bir gol pası verdi ancak golle sonuçlanmadı.

Leroy Sane, bu sezon toplamda ligde 5. kez takım arkadaşlarına gol pası verdi. Deneyimli futbolcu 85. dakika sahada kalırken, yerini İcardi'ye bıraktı.

  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
