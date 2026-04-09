09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Fatih Tekke'nin tatlı telaşı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, sakat ve cezalı oyuncuların geri dönmesiyle birlikte ilk 11 tercihinde tatlı bir telaşa düştü.

calendar 09 Nisan 2026 14:04
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Tekke'nin kadro tercihi merak konusu oldu.

Galatasaray karşısına sakatlıkları bulunan Muçi ve Batagov ile cezalı Oulai'den yoksun çıkan bordo-mavililer, ortaya koyduğu etkili futbolla önemli bir galibiyet elde etti. 11 Nisan Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesi ise Oulai'nin cezası sona erdi. Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden kadroya dahil olmasıyla birlikte teknik heyetin nasıl bir tercih yapacağı büyük önem taşıyor. Formda olan Ozan Tufan'ın kulübeye çekilmesi de beklenmiyor.

ALANYASPOR TERS GELİYOR

Fırtına, cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak. Tek hedef galibiyet ama Karadeniz devi, sezonun ilk yarısında Papara Park'ta oynanan mücadelede Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 1-0 mağlup oldu.

GENEL TABLODA DA GERİDE

Karadeniz devi, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son üç lig maçında da sahadan puansız ayrıldı. Genel tabloda da Fırtına geride. Ligde oynanan 19 maçta Trabzonspor 6 galibiyet elde ederken, Alanyaspor ise 8 kez sahadan galip ayrıldı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
