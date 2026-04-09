09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Barış Alper Yılmaz bu sezonki 11. golünü kaydetti!

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Göztepe karşısında gol atarak bu sezonki sayılarını 11'e yükseltti.

calendar 09 Nisan 2026 11:37
Haber: DHA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.

BARIŞ ALPER YILMAZ 11'İNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Göztepe karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.

Mücadelenin 5'inci dakikasında ağları sarsan Barış Alper, Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü maçında Corendon Alanyaspor ağlarını sarsan milli oyuncu; ardından Süper Lig'de Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise Liverpool ile oynanan iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Göztepe karşılaşmasıyla tüm kulvarlarda 5 maçlık gol hasretine son veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ise 6 maç aranın ardından yeniden golle buluştu. Barış Alper, Süper Lig'deki son golünü ise 8 Şubat'taki 21'inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
