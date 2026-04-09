Barış Alper Yılmaz bu sezonki 11. golünü kaydetti!

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci hafta erteleme maçında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
Bu galibiyetle 67 puana yükselen sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 4'e çıkardı.
BARIŞ ALPER YILMAZ 11'İNCİ GOLÜNÜ KAYDETTİ
Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Göztepe karşısında fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 11'e çıkardı.
Mücadelenin 5'inci dakikasında ağları sarsan Barış Alper, Süper Lig kariyerindeki en erken golünü kaydetti.
Sarı-kırmızılı formayla son olarak Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4'üncü maçında Corendon Alanyaspor ağlarını sarsan milli oyuncu; ardından Süper Lig'de Beşiktaş, RAMS Başakşehir FK ve Trabzonspor karşılaşmalarında, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ise Liverpool ile oynanan iki maçta gol sevinci yaşayamadı. Göztepe karşılaşmasıyla tüm kulvarlarda 5 maçlık gol hasretine son veren Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de ise 6 maç aranın ardından yeniden golle buluştu. Barış Alper, Süper Lig'deki son golünü ise 8 Şubat'taki 21'inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor karşısında kaydetmişti.
