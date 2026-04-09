09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş'ta Patrick Schick için rekor hazırlığı!

Beşiktaş yönetimi, uzun süredir transfer gündeminde olan Patrick Schick için rekor bir bonservis ödemeye hazırlanıyor.

calendar 09 Nisan 2026 10:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş yönetimi, yeni sezon öncesinde hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına hız kazandırdı.

Siyah-Beyazlı kulübün, gol yollarındaki etkinliği artırmak için geçtiğimiz haftalarda Bundesliga temsilcilerinden Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick ile ilgilendiği iddia edildi.

BÜYÜK BİR BÜTÇE AYRILDI
Alman medyasında çıkan haberlere göre, Siyah-Beyazlı ekip Çek forveti kadrosuna katma konusunda oldukça kararlı.

30 yaşındaki oyuncunun teknik ekibin raporuna göre öncelikli hedeflerden biri olduğu vurgulanırken, Beşiktaş'ın bu transfer için önemli bir bütçe ayırdığı aktarıldı.

TEKNİK EKİP İSTİYOR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın santrfor listesinin bir numaralı ismi olan Çek golcü, takımın oyun planına tamamen uyum sağlıyor. Rakipleriyle rekabette geride kalmak istemeyen Siyah-Beyazlılar, Schick transferinde kararlı davranıyor.

BÜTÇE: 30 MİLYON EURO
İddialara göre Beşiktaş, Schick için 30 milyon Euro seviyesine kadar çıkmayı planlıyor. Bu sezon Alman ekibiyle 34 resmi mücadelede forma giyen deneyimli oyuncu, 15 gol ve 4 asistlik katkı yaparak takımına değerli bir performans sundu. Hücum hattındaki bitiriciliği ve fiziksel gücüyle dikkat çeken Schick'in transferi, teknik ekip tarafından öncelikli olarak isteniyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
