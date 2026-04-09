09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Fenerbahçe'den dikkat çeken derbi karnesi!

Fenerbahçe'nin derbi karnesi taraftarları umutlandırıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı daha sezon bitmeden 5 maçta yenilmedi ve 13 puan elde etti. Kanarya, şampiyonluk sezonlarından bile daha başarılı grafik çizdi.

calendar 09 Nisan 2026 13:23
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda yakaladığı derbi performansıyla dikkat çekiyor.

Domenico Tedesco yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kanarya, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 5 maçta 13 puan topladı, hiç mağlup olmadı. Trabzonspor (1-0/3-2) ve Beşiktaş'ı (3-2/1-0) hem içeride hem de dışarıda yenen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak. Domenico Tedesco'nun derbi performansı şampiyonluk sezonlarını bile geride kaldı.

EN İYİSİ 1995-96 SEZONU

Sarı-lacivertlıler, 1995-96 sezonu şampiyonluğunda derbilerde 6 maçta 15 puan toplamış, 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı. 2000-2001 sezonunda zirveye çıkılırken 6 derbide 10 puan elde edilmişti. 2003-04 sezonunda 6 derbide yenilmeden 14 puan gelmişti. 2004-05 sezonunda 6 derbide 3 yenilgiyle 9 puan toplanmıştı. 2006-07 sezonunda 100. yıl zaferinde yine yenilmeden 14 puan toplandı. 2010-11 sezonunda 11 puan gelirken, 2013-14 sezonunda da 9 puan vardı.

TEDESCO'NUN BAŞARISI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda derbilerde önemli bir performans gösterdi. İtalyan teknik adam, ligde 5 derbide yenilmeden 13 puan aldı. Tedesco'nun Galatasaray'la bir maçı daha var. Süper Kupa'da finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

9

Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 5 derbide rakip fileleri 9 kez sarstı. Sarı-lacivertliler toplamda ise 7 derbide 12 gol kaydetti.

99 PUANLI SEZONDA TEK YENİLGİ

Sarı-lacivertli kulübün 2023-2024 sezonunda 99 puan toplayarak rekor kırdığı dönemde derbilerde tek yenilgi yaşandı. Aynı zamanda ligin tek yenilgisi olan maç Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı 3-2'lik skorla geldi. Fenerbahçe o sezon derbilerde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı.

ARAGONES HİÇ YENİLMEDİ

Süper Lig'de 2008- 09 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak şampiyon olamayan Luis Aragones derbilerde kaybetmedi. Ligde çıktığı 6 derbide Galatasaray (4-1,0-0), Beşiktaş (2-1, 2-1),Trabzonspor (0-0, 2-1) karşısında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aragones 14 puan toplamıştı.

1995-96'DAN BERİ İLK

Fenerbahçe,1995-1996 sezonundan bu yana derbilerde önemli bir ilke imza attı. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligde her iki maçta mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu başarıyı en son 1995-96 sezonunda yaşadı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
