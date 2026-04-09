09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Cunningham, 65 maç kuralı nedeniyle ödül kaçırma ihtimali hakkında ilk kez konuştu

Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, NBA'in sezon sonu ödüllerine adaylık için belirlediği minimum 65 maç oynama şartına ilişkin görüşlerini paylaştı.

calendar 09 Nisan 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Akciğer sönmesi sonrası uzun bir tedavi sürecinin ardından Detroit Pistons kadrosuna dönen Cunningham, kuralı anladığını ve saygı duyduğunu ifade etti.

Milwaukee Bucks karşısında alınan 137-111'lik galibiyetin ardından konuşan yıldız oyuncu, "Bu konuda farklı duygular içindeyim. Amaçlarının, yıldız oyuncuların sadece dinlenmek için maç kaçırmamasını sağlamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü taraftarlar bizi izlemek için büyük paralar ödüyor," dedi.

Cunningham, "Buna saygı duyuyorum. Taraftarların beni sahada görmek istediğini biliyorum ve onlar geldiğinde sahada olup iyi bir performans sergilemek istiyorum. Bu açıdan bakınca kuralı doğru ve gerekli buluyorum," ifadelerini kullandı.

17 Mart'ta Washington Wizards deplasmanında yaşadığı kaburga sakatlığı sonrası 11 maç kaçıran Cunningham, bu nedenle bireysel ödül yarışında ciddi bir dezavantaj yaşadı.

Eski 1 numara draft seçimi olan Cunningham, bu sezon Pistons'ı Doğu Konferansı'nda zirveye taşıyan performansıyla dikkat çekti. Yıldız oyuncu sezon boyunca 24.4 sayı, 9.9 asist ve 5.6 ribaund ortalamaları yakaladı.

Bu hafta oynanan maçla birlikte sezonun 62. maçına çıkan Cunningham, Pistons'ın takviminde yalnızca iki maç kalması nedeniyle 65 maç barajını geçemeyecek ve All-NBA ya da MVP gibi ödüller için uygunluk kriterini karşılayamayacak.

Cunningham'ın menajeri daha önce NBA ile görüşerek oyuncu için istisna talebinde bulunmuştu. Lig kuralları kapsamında "olağanüstü durum" başlığı altında değerlendirme yapılabilmesi mümkün olsa da, bu sürecin nasıl sonuçlanacağı henüz net değil.

Yıldız oyuncu ise sürece dair temkinli yaklaşımını sürdürdü: "Bu yıl benim için zor çünkü ödüller için çok çalıştım. Zor bir durumdayım ama her şey olması gerektiği gibi sonuçlanacaktır. Takımıma yardımcı olmaya odaklanıyorum. İstisna konusunu duyuyorum ama nasıl işlediğini bilmiyorum. Gün gün işimi yapmaya devam edeceğim. Ne olacaksa olacak."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
