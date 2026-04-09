09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
20:00
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
19:45
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
17:00
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
20:00
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
20:00

Beşiktaş'ın stoper hedefi: Danilho Doekhi

Beşiktaş, geçmişte de gündeme gelen Union Berlin'in Hollandalı savunmacısı Danilho Doekhi için yeniden harekete geçti.

calendar 09 Nisan 2026 13:14 | Son Güncelleme Tarihi:
Fotoğraf: X.com
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef savunmayı güçlendirmek.

Takvim'de yer alan habere göre; stoper bölgesi için daha önce de gündemine gelen Union Berlin'in Hollandalı savunmacısı Danilho Doekhi için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

7 GOLE KATKI YAPTI

olcu 6 gol, 1 asistle skorer bir performans ortaya koydu. 1.90'lık Doekhi, hava hakimiyetinin dışında oyun kurulumuna yaptığı katkı ve kritik müdahaleleriyle ön plana çıkıyor. Avrupa'dan da birçok takımın ilgi gösterdiği Doekhi'ye güncel verilere göre 13 milyon euro değer biçiliyor. Profesyonel kariyerinde 346 maça çıkan Doekhi 22 gol, 6 asiste imza attı

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
