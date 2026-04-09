08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-0
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-2
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

NBA yetkilileri Galatasaray MCT Technic Avrupa maçını izledi

09 Nisan 2026 01:11
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
NBA Europe yetkilileri, Galatasaray MCT Technic'in, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup ederek Dörtlü Final umutlarını son maça taşıdığı maçı salonda takip etti.

NBA Europe projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren NBA Avrupa Direktörü George Aivazoglou, NBA Başkan Yardımcısı, Finans ve Strateji Başkanı Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Henry Utku Galatasaray MCT Technic'in, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisi ikinci maçını salonda izledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
