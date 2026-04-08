08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
1-3
08 Nisan
PSG-Liverpool
2-068'
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
0-165'
08 Nisan
Braga-Real Betis
1-1
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-6
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
0-1
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
2-0

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

calendar 08 Nisan 2026 22:27
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşmede TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay ve Bilal Arslan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu hazır bulundu.

Bakan Ersoy'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu ay-yıldızlı takım forması ve plaket verdi.

Ziyaretin sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu, Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'ya da adının yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
