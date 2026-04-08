08 Nisan
Göztepe-Galatasaray
20:00
08 Nisan
PSG-Liverpool
22:00
08 Nisan
Barcelona-Atletico Madrid
22:00
08 Nisan
Braga-Real Betis
19:45
08 Nisan
Serik Belediyespor-Vanspor FK
1-252'
08 Nisan
Iğdır FK-Keçiörengücü
17:00
08 Nisan
Ümraniye-Sakaryaspor
20:00

Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında soğuk rüzgar!

Geçtiğimiz günlerde birbirilerini takip çıkararak herkesi şaşırtan Zehra Güneş ve Melissa Vargas, Sultanlar Ligi final turunda önceki gün ilk kez karşı karşıya geldi. İkilinin birbirlerine olan tavırları dikkat çekerken, Vargas'tan bir önceki gün göndermeli paylaşım geldi.

calendar 08 Nisan 2026 15:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Melissa Vargas ile Zehra Güneş, yıllardır hem sahadaki uyumları hem de yakın arkadaşlıklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak son günlerde ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTILAR

Melissa Vargas, Zehra Güneş'i Instagram'da takipten çıkardı. Ardından Zehra Güneş de aynı şekilde Vargas'ı takipten çıkardı. Bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

FİNAL MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN TAVIRLAR

7 Nisan'da oynanan Fenerbahçe Medicana - VakıfBank Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 1. maçında, ikilinin arasındaki mesafe sahaya da yansıdı. Maç boyunca birbirleriyle göz teması kurmaktan kaçınan Vargas ve Güneş, yan yana gelmemeye özen gösterdi. Bu anlar, taraftarların ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

VARGAS'TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Olası kriz iddiaları voleybol dünyasında konuşulurken, Melissa Vargas manidar bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Billie Eilish'in "Happier Than Ever" şarkısını paylaşan Vargas, paylaşımına "2021'de seviyordum, 2026'da anladım" notunu düştü. Şarkının sözleri ise dikkat çekti:

"Seninle hiçbir bağ kuramıyorum, gerçekten de kuramıyorum. Çünkü ben kendime asla böyle kötü davranmazdım. Bu şehirden nefret etmemi sağladın..." 

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.