Melissa Vargas ve Zehra Güneş arasında soğuk rüzgar!

Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden Melissa Vargas ile Zehra Güneş, yıllardır hem sahadaki uyumları hem de yakın arkadaşlıklarıyla dikkat çekiyordu. Ancak son günlerde ikili arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı.



INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTILAR



Melissa Vargas, Zehra Güneş'i Instagram'da takipten çıkardı. Ardından Zehra Güneş de aynı şekilde Vargas'ı takipten çıkardı. Bu gelişme, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.



FİNAL MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN TAVIRLAR



7 Nisan'da oynanan Fenerbahçe Medicana - VakıfBank Vodafone Sultanlar Ligi Final Serisi 1. maçında, ikilinin arasındaki mesafe sahaya da yansıdı. Maç boyunca birbirleriyle göz teması kurmaktan kaçınan Vargas ve Güneş, yan yana gelmemeye özen gösterdi. Bu anlar, taraftarların ve sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.



VARGAS'TAN MANİDAR PAYLAŞIM



Olası kriz iddiaları voleybol dünyasında konuşulurken, Melissa Vargas manidar bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı Billie Eilish'in "Happier Than Ever" şarkısını paylaşan Vargas, paylaşımına "2021'de seviyordum, 2026'da anladım" notunu düştü. Şarkının sözleri ise dikkat çekti:



"Seninle hiçbir bağ kuramıyorum, gerçekten de kuramıyorum. Çünkü ben kendime asla böyle kötü davranmazdım. Bu şehirden nefret etmemi sağladın..."



